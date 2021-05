El domingo no ha 'decepcionado' como día inusualmente caluroso para esta época del año en ninguna parte del territorio nacional, tal y como había previsto la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), llegando a superarse los 30 grados en muchos municipios españoles. La Región, como suele ser habitual, no solo no se ha quedado atrás si no que ha ocupado puestos bastante relevantes en este caluroso día. Tanto es así que han sido tres las localidades, según los datos que maneja la AEMET, que han registrado una de las diez temperaturas más altas de España.

En concreto se trata de Molina de Segura, que lidera la tabla y se convierte en el municipio que más calor ha sufrido hoy al llegar a alcanzar los 37.1 grados centígrados. Le siguen de cerca tanto Cieza, con sus 36.2 y ocupando la cuarta posición en la lista, como Murcia, que al haber registrado 36.0 ºC queda en el octavo puesto.

Con respecto al parte meteorológico de la AEMET para los próximos días se espera que a partir de mañana lunes se suavicen las temperaturas, sobre todo más por la mitad este de la Región, bajando del orden de entre 2 y 3 grados.

Seguirán siendo altas, aunque a partir del lunes por la tarde y sobre todo el martes el descenso será más acusado, alrededor de 6º y 8º en muchas zonas de Murcia, situándose por debajo de los 30º en toda la Región.

Sin embargo, el miércoles volverán a subir alrededor de 4º y 5º en el interior hasta el viernes, que también podría ser un día de calor con máximas cercanas a los 40º, aunque son estimaciones iniciales de la Aemet.