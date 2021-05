El sector agroalimentario murciano ha lanzado hoy un grito de unidad y determinación: 'El trasvase Tajo Segura no se toca. El plan del Gobierno central, elevar los caudales ecológicos del Tajo y cambiar unilateralmente las reglas de explotación, no puede llevarse a cabo porque supondrá la ruina para la Región de Murcia'.

El Círculo por el Agua ha organizado actos de protesta simultáneos, con la participación de cientos de tractores y vehículos, en 16 municipios de Murcia, Almería y Alicante. En la Región, las tractoradas partieron esta mañana desde Cartagena, Lorca, Alhama, Totana, Alcantarilla, Abanilla, Ceutí, Pliego, Fortuna y Sangonera la Seca, todas ellas arrancaron entre las 10.00 y las 12.00 horas.

“Durante años nos han apretado sin ahogar, pero ya ni con esas, ahora aprietan para asfixiarnos, ya no se esconden, quieren rematar nuestra forma de vida en el Levante; si no hacemos nada, la Región va a retroceder una década”, señala uno de los muchos agricultores que hoy participan desde un tractor en las marchas. Manuel, de 56 años y vecino de Beniaján, propone “cortar todos los días la autovía; esto que estamos haciendo hoy deberíamos hacerlo todos los días: no quiero causar daño a nadie, pero en este país si no la lías no consigues que te escuchen”. Raúl, de 63 años y miembro de la cooperativa Asaja, está “deseando ir a Madrid, esto es un aperitivo de lo que está por llegar; le pido a los murcianos que nos acompañen a Madrid, tiene que ser un éxodo como nunca antes se ha visto porque es ahora o nunca”.

Sangonera La Seca

El presidente del Sindicato Central de Regantes, Lucas Jiménez, partió desde la avenida Río Seco en Sangonera La Seca, y antes de que se iniciara la marcha agradeció la presencia allí del presidente regional, Fernando López Miras, y de la vicepresidenta Isabel Franco. “Estamos reivindicando una infraestructura que por sus resultados y su aportación al país ya debería estar suficientemente reivindicada, y no ser necesario que estuviéramos hoy en la calle pidiendo que no haya recortes por presiones políticas regionalistas”, señaló. El presidente de los regantes explicó que el “ataque que se puede producir en las próximas semanas por parte del Ministerio es muy importante para los intereses de Alicante, Almería y Murcia, de los agricultores de estas regiones, y para la ciudadanía en general que verá incrementado el precio de su metro cúbico de agua”.

Jiménez recordó que La Mancomunidad de Canales del Taibilla advirtió ayer “de algo que ya sabíamos y que los regantes ya advertimos: Con el recorte en los caudales que prevé el Gobierno de España, durante muchos años habrá recortes, también, en el abastecimiento humano; eso es grave y la sociedad lo tiene que saber y apoyar este movimiento” que culminará el día 24 en Madrid. “Sí o sí llegaremos hasta la puerta de la señora ministra para cantarle, aunque no tenga a bien recibirnos, las vergüenzas; animo a toda la población a aprovechar que tenemos un poco más de libertad de movimiento y a acompañarnos el día 24”, propuso Lucas Jiménez.

Por su parte, López Miras recordó que además del agua que requiere la Región para seguir siendo una potencia en el sector de la agricultura, “está en juego el agua para beber” y recordó, como hizo el Sindicato de Regantes, el comunicado de Canales del Taibilla. “Es importante lanzar un mensaje a Madrid de que la Región, Almería y Alicante, junto con la Junta de Andalucía y la Comunidad Valenciana, no van a permitir que nos dejen sin agua”, aseguró el presidente.

Cartagena

"Esto es un ensayo. Hoy arranca un movimiento que no va a parar nadie", informaba desafiante Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Una manifestación que ha colapsado la ciudad portuaria y ha superado con creces las expectativas de esta Comunidad. Han acudido agricultores de todo el Campo de Cartagena y representantes de los Gobiernos municipales de la Comarca y de la Administración regional.

Tractores, camiones y furgonetas han iniciado su marcha desde diferentes puntos. Los agricultores de la zona de San Javier acudían pasando por los pueblos de la zona. En La Aparecida se han unido a estos los agricultores de La Palma y los de Torre Pacheco que han entrado por la Plaza de Alicante. A su vez, los regantes de Fuente Álamo junto con los de Pozo Estrecho Pozo Estrecho han entrado por la Alameda de San Antón. Más tarde hacían una ruta circular por toda Cartagena terminado en la Asamblea Regional donde el presidente autonómico, Alberto Castillo, los ha recibido.

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón junto con la vicealcaldesa, Noelia Arroyo, y el teniente alcalde, Manuel Padín, se personaban en el acto para mostrar su apoyo a los agricultores y ganaderos. "Rectificar es de sabios", piensa la alcaldesa, que confía en la "sensibilidad" que va a mostrar el Ministerio de Teresa Ribera "para entender que no se pueden recortar caudales ni cerrar el grifo. Debemos recordar que el sector de la agricultura nos ayudó a sobrevivir cuando la crisis del boom inmobiliario".

El alcalde se San Javier, José Miguel Luengo, afirma que lleva cuarenta años defendiendo el trasvase y que estas nuevas reglas del trasvase son un "desprecio del Gobierno de la Nación". La solución para Luengo es "la depuración". "El 90% de las aguas en Murcia están depuradas mientras que en el resto de España son solo un 10 %. No se puede consentir que se sigan vertiendo las aguas residuales al río Tajo".

Antonio Luengo, consejero Agricultura, se posiciona junto a los regantes de Cartagena. "Decidimos desde el Gobierno regional distribuirnos en las diferentes manifestaciones". Además, lamenta que la ministra para la Transición Ecológica no le conceda una reunión para dialogar ya que cree que desde la Región se puede aportar tecnología y experiencia. Añade que "esto puede afectar al agua potable" y que "no es normal que crean en Murcia que los manchegos nos quieren cortar el agua porque eso no es así. Esto es competencia del Gobierno de España".