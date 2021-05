La Consejería de Educación está en contra de establecer una ratio máxima de alumnos por aula para el próximo curso como ha propuesto el Ministerio de Educación a las comunidades en el borrador que dibuja las medidas de prevención y seguridad que habrá a partir de septiembre en las aulas. El departamento de Isabel Celaá pedía presencialidad en todos los niveles educativos, pero ponía como condición establecer clases de 20 alumnos como máximo en Infantil (donde los niños y las niñas no están obligados a llevar mascarilla) y 25 en Primaria. Los diferentes grupos de primaria podrán -por fin- interactuar juntos pero solo en las actividades al aire libre: recreo, proyectos educativos o deporte.

Además, el Ministerio de Educación limitaba a un 1,20 metros la distancia que debe haber entre los alumnos en las aulas y no 1,50 metros como estaba establecido hasta ahora. La Consejería señala que aboga "por actuar en base a la evidencia científica disponible, que habla en todo momento de un metro". Con la vuelta a la presencialidad en las aulas de Infantil y Primaria desde este mismo mes en la Región, la Consejería no estableció en el nuevo protocolo una distancia mínima entre los estudiantes, pero pidió a los centros que consiguieran guardar "la mayor distancia posible" entre ellos. La ratio mínima por aula en este caso no bajó, pero los centros pudieron hacer desdobles de grupos empleando espacios disponibles en sus instalaciones.

Los directores generales de la Consejería se han reunido hoy con el Ministerio de Educación para valorar ese primer borrador de cara al próximo curso y desde el departamento de Mabel Campuzano señalan que la mayoría de comunidades ha apoyado la idea de no imponer una ratio máxima de estudiantes por clase. En los cursos de la ESO, ya no habrá grupos de convivencia estable pero los pupitres en el aula deberán mantener una distancia de 1,5 metros o 1,2. Si esos metros no están garantizados, la opción que queda son las clases al aire libre, ya sea con pérgolas o toldos. Y si no, la semipresencialidad a partir de 3º.