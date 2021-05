“El Ministerio de Transición Ecológica pretende aumentar caudales ecológicos en algunos tramos del Tajo, que no van a solucionar los problemas medioambientales del río porque lo que se necesita es una mejor depuración de sus masas de agua”, señala el portavoz del Círculo del Agua y presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) Lucas Jiménez Vidal.

“Esos recortes no van a cambiar la situación del río Tajo, pero sí supondrá un gran problema para el Levante. No solo para el sector agrícola que tanto aporta al PIB y al cuidado del medio ambiente con sus cultivos, sino también al abastecimiento porque no olvidemos que el Trasvase también trae agua para el consumo humano

Doce municipios se unen a las protestas

Estas manifestaciones, que se realizarán bajo el lema “'En el Levante, sin Trasvase desierto y paro'”, tendrán lugar en las tres provincias regadas por el Trasvase, que este año ha cumplido 42 años.

En la Región de Murcia las localidades serán: Cartagena (10 horas), Santomera (10 horas), Totana (9.00 horas), Alcantarilla y Sangonera La Seca (11 horas), Alhama (11 horas), Ceutí (11 horas), Mula (11 horas), Lorca (11.45 horas), Abanilla (12 horas), Pliego (12 horas) y Fortuna, (13.30 horas).

Según el Círculo del Agua se espera que participen 1.360 vehículos, entre coches particulares, camiones y tractores.

-Abanilla: Saldrá de la avenida Región de Murcia y continuará por la calle San Francisco, Plaza Ayuntamiento, calle Mayor, plaza de la Lonja, calle Canalejas, avda. Salvador Allende, carretera de Orihuela, calle Francisco Salzillo, calle Santa Cruz, avda. de Juan Carlos I, rotonda de Yecla/Fortuna, carretera hacia Fortuna, La Huerta de Mahoya, Llano de Mahoya, hacia Baños de Fortuna, para acabar en la carretera Comarcal de Almansa a Murcia.

-Alhama de Murcia: Arrancará en el recinto Ferial de Alhama de Murcia, para seguir en dirección a la Rambla D. Diego y en la rotonda, primera salida en dirección Fuente del Ral hasta rotonda Camino Almendrico; en la rotonda, tercera salida en dirección camino Hornillo hacia Avda. Ginés Campos/N-340A; giro dirección izquierda y continuar por Avada. Ginés Campos/N-340A hasta rotonda Mundo Jamón (altura Tanatorio); vuelta por la Avda. Ginés Campos hasta la rotonda Avda. de España; subida por Avda España y continuación por Calle Murcia; calle de Sánchez Vidal y calle Corredera; en cruce con rambla D. Diego giro a la derecha hasta cruce con calle Molino; calle Molino hasta rotonda Nueva Espuña; en la rotonda, tercera salida dirección Avda. Sierra Espuña y continuación por Avda. Juan Carlos I y Avda. España hasta rotonda; primera salida Avda. Ginés Campos hasta la rotonda del cubo residual; en la rotonda, primera salida hacia Avda. Juan Carlos I hasta su cruce con Avda. Sierra Espuña. Finalizará en la Plaza de la Constitución y Ayuntamiento de Alhama, donde se leerá un manifiesto.

-Cartagena: Habrá dos puntos de inicio y dos recorridos diferentes que se unirán hacia el final. El primero arrancará en el restaurante Los Antonios en Miranda, seguirá por la N-301; calle Alfonso XIII; Avda. Juan Carlos I; Alameda de San Antón; Plaza de España; Paseo Alfonso XIII; hasta llegar al Monumento Submarino Isaac Peral.

La alternativa a esta iniciará su recorrido en la gasolinera de La Aparecida para continuar hacia la RM-F35; Plaza de Alicante; Paseo Alfonso XIII; hasta alcanzar el Monumento Submarino Isaac Peral.

Una vez allí los manifestantes de ambas rutas se unirán y continuarán hacia calle Capitanes Ripoll; Avda. Trovero Marín; Plaza de la Isla; Paseo Alfonso XII; Calle Real; Plaza de España; Paseo Alfonso XIII; hasta finalizar en la Asamblea Regional.

-Ceutí: La protesta se hará a pie y arrancará en el Parking La Conservera. Seguirá hacia calle San Lucas; calle San Antonio; calle Ángel Guirao; Avda. Las Farolas; calle Francisco Rabal; hasta llegar a la Plaza José Virguili y finalmente acabar en el Ayuntamiento.

-Fortuna: Arrancará en la carretera Comarcal de Almansa a Murcia; Avda. Narciso Yepes; Avda. Salzillo; Avda. Saavedra Fajardo acabará en Murcia-Rambla Salada-Humedal Ajauque.

-Lorca: Empezará en el Huerto de la Rueda. A continuación discurrirá por la Avda. de Santa Clara; Alameda de Cervantes; Óvalo Santa Paula; Avda, Juan Carlos I; Avda. Santa Clara; Puente Viejo del Barrio; Calle Santo Domingo; Calle Lope Gisbert; Calle Álamo; y Plaza de España.

-Mula: Empezará en la Avda. de la Paz y seguirá por la calle Gran Vía; Avda. Juan Antonio Perea; Carretera de Caravaca hasta Cooperativa FRUCIMU; Calle A; Avda. de la Paz hasta punto de partida.

-Pliego: En la localidad se realizará una concentración frente al Ayuntamiento, ubicado en la Travesía Glorieta.

-Alcantarilla y Sangonera la Seca: La manifestación comenzará en la Avda. Río Seco, junto a Decathlon (Junto a MU-30) y continuará por Avda. Regajos de Sangonera. En Alcantarilla seguirá hacia la Avda: Avda. Príncipe, redonda Avión; Calle Mayor; Calle San Basilio Cobarro; Calle Alcalde Francisco Palacios y Parra; Calle Estación de Lorca y finalizará en el Recinto Ferial Alcantarilla.

-Santomera y Siscar: Empezará en el aparcamiento disuasorio, en la esquina calles La Mina y La Gloria. Continuará hacia la N-340 hacia Siscar; Calle San Agustín; calle Acequia de Zaraiche; calle La Ermita; N-340 hacia Santomera; Paseo de la Mota; calle Cabrera; Calle de Los Montesinos; Avda. Juan Carlos I; Avda. Poeta Julián Andúgar; y finalizará en la Carretera hacia Abanilla.

-Totana: La manifestación arrancará en la explanada de “El Trini”, junto a COATO y continuará hacia la carretera de Mazarrón en dirección a Totana; vruzará el puente de la estación hacia la rotonda del puente del Desvío; salida de la Calle General Aznar dirección Ayuntamiento; Calle San Antonio hasta su cruce con la Calle Juan XXIII; rotonda de la Plaza de la Glorieta del Convento; Calle Carril Tercero hasta su cruce con Av. General Páramo; rotonda del “Donante de sangre”; Calle Desvío (N-340a) en dirección Alhama de Murcia; rotonda “del agua” y tomará dirección Polígono Industrial “El Saladar” (RM-622); rotonda de “El Torrejón” seguirá su recorrido tomando la salida hacia el polígono por RM-622; Calle del Olivo hasta su cruce con la Calle del Granado; Girará a la izquierda continuando por la calle hasta su cruce con la Calle del Torrejón; RM-622 en dirección a la rotonda “del agua”; Se volverá de nuevo en dirección Totana por la Calle del Desvío (N-340); A la altura de la Calle Alhama, se tomará por esta hasta la rotonda de “Las Palmeras”; Calle Santomera hasta su cruce con la Calle San Antonio; la Calle San Francisco de Asís dirección “Recinto Ferial”; En su cruce con la Calle del Ministro Fernández Ordóñez, tomará esta hasta la altura de la Calle Enrique Granados. Subiendo por dicha calle hasta la rotonda del Polideportivo (RM502); RM-502 dirección a la rotonda de “El Rulo”; Carretera de la Santa Aledo (RM-502) hacia la rotonda de “La Cruz”; Av. Santa Eulalia hasta girar a la derecha en dirección Calle Don José María; Cruzará el “Puente de las Ollerías” hasta la Calle del Pilar; En el cruce con la Calle del Puente se girará hacia la izquierda bajando a continuación por la Av. Rambla de la Santa; Continuando hasta la ovalada de “La Kabuki” tomando la salida de la Calle Desvío (N-340a) dirección rotonda de “Los Franceses”; salida de la Calle Desvío (N-340a) dirección rotonda “Rambla de Las Peras”; salida hacia la Av. De Lorca en dirección Calle Sol; y acabará la Plaza de la Constitución.