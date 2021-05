La Asamblea Local de Cruz Roja en Murcia remitía esta semana un correo a sus voluntarios anunciando que Alejandro Urteaga, voluntario y guardia civil retirado, iba a ser Referente del Departamento de Socorro y Emergencia. Urteaga fue vocal de Vox en El Palmar, aunque actualmente no ocupa ningún cargo dentro del partido conservador.

El nombramiento generó malestar en el seno de la organización humanitaria, donde voluntarios y miembros consideraron que el perfil de esta persona no es el adecuado para atender, por ejemplo, emergencias vinculadas a la llegada de migrantes al litoral de la Región. Tras el revuelo generalizado, desde Cruz Roja en la Región anunciaban que este hombre no ocuparía dicho cargo.

«Ante dicho nombramiento, le comunico que no volveré a realizar actividad de servicios preventivos mientras este señor esté en el cargo. Por lo cual solicito que se me dé de baja en dicha actividad. Mi actividad se limitará a colaborar en los equipos Erie (de respuesta inmediata), como hasta ahora», indicaba uno de los voluntarios en respuesta al correo.

En abril de este año, el exguardia civil hacía público que «tras más de siete años luchando por y para Vox, me aparto del trabajo en primera línea; y no es por mí, pero, donde no puedes estar, es mejor apartarse tomar aire y actuar». «Sigo siendo de Vox, eso nadie me lo va a quitar», resaltaba.

Antes de que Cruz Roja en la Región indicase a este periódico que paralizaba el nombramiento del exguardia civil, a preguntas de esta redacción sobre si Urteaga es simpatizante de Vox, la presidenta de la Asamblea Local de Cruz Roja en Murcia, Mercedes Navarro, dijo: «¿Y eso es un inconveniente?»

«Nosotros hemos nombrado a una persona que ha sido recomendada por el trabajo que ha hecho hasta ahora precisamente en la llegada de inmigrantes: él era voluntario. Ha sido voluntario más de 20 años en otras provincias y varios años aquí», remarcó, al tiempo que elogió el «comportamiento ejemplar» de «una persona condecorada» que «tiene premios, es un humanista» y víctima del terrorismo.

A juicio de la presidenta de la Asamblea Local de Cruz Roja en Murcia, Urteaga «tiene un perfil estupendo para ser el Referente del Departamento de Socorro y Emergencia». «Los que han trabajado con él, lo han avalado, no nos lo hemos sacado de la chistera», dijo la ex directora del IMAS.

Desde Cruz Roja en la Región dejaron claro que la idea de nombrar a Urteaga había sido una decisión «unilateral» de la propia Navarro y no algo consensuado en comité alguno, por lo que el nombramiento queda sin efecto.

«Dejé todos mis cargos en Vox para dedicarme a ayudar a los demás, y seguiré luchando y trabajando, yendo a institutos a dar charlas de sensibilización», manifestó el propio Urteaga a este diario. Afirmó estar «totalmente concienciado» con el drama migratorio y destacó que seguirá siendo voluntario de Cruz Roja. A su juicio, urge una normativa a nivel europeo para atajar la inmigración ilegal. Subraya que solo quiere «que se cumpla la ley».