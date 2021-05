Un fin de semana propio de agosto, eso es lo que le espera a la Región los próximos días, ya que se rozarán los 40º de máxima el domingo. Concretamente, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que las temperaturas más altas alcancen los 37º en la capital del Segura. Murcia será el domingo también la ciudad de España en la que los termómetros registren las máximas más elevadas, seguida de Sevilla y Valencia, donde marcarán 36º.

Las ya elevadas temperaturas de los últimos días irán sumando grados hasta el domingo, cuando alcanzarán su máximo.

Esta subida de las temperaturas estará provocada por la irrupción de vientos cálidos de poniente, causada por el anticiclón ubicado en las Azores y las altas presiones que penetrarán en el territorio peninsular en forma de cuña.

A partir del lunes el mercurio volverá a descender algunos grados, dando un respiro a los murcianos, aunque las máximas seguirán rozando los 30º.

Viernes

Este viernes arrancará con cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con respecto a este jueves, salvo en el litoral donde las máximas irán en ascenso. Además, habrá vientos variables flojos, en régimen de brisas.

En cuanto a los termómetros, Murcia volverá a registrar la máxima, con 31º; seguida de Lorca, con 28º; Caravaca, con 26º; y Cartagena y Yecla, con 26 y 24º, respectivamente. Respecto a las mínimas, las más altas estarán en Cartagena (17º) y Murcia (16º), mientras que en Caravaca no subirán de 12 grados.

Sábado

Con los mercurios en ascenso, el fin de semana arrancará con cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos de nubes bajas y brumas matinales, sin descartar nieblas en el litoral. Soplarán vientos variables flojos, en régimen de brisas. Salvo Cartagena, que disfrutará de temperaturas frescas que rondarán los 22º, la Región de Murcia vivirá un sábado con máximas que superarán los 30º en toda la geografía. La más alta se registrará en Caravaca de la Cruz (33º), según el pronóstico de la Aemet. En cuanto a las mínimas, estas continuarán por debajo de 15º en toda la comunidad.

Domingo

Las temperaturas más cálidas se alcanzarán el domingo. Murcia será la ciudad donde hará más calor de toda España (37º), aunque en la Región Caravaca y Lorca no se quedarán muy por detrás, ya que marcarán 35º de máxima. Yecla rondará los 33º y Cartagena no superará los 25ºC. Las mínimas también se verán afectadas por este ascenso de las temperaturas. No bajarán de 15 grados en toda la comunidad y concretamente en Murcia rozarán los 20º en la hora más fresca de la noche.

A partir de lunes las temperaturas serán algo más frescas, ya que rondarán los 30º de máxima. Donde sí aumentarán los termómetros será en Cartagena, que llegará a marcar 26º. Las mínimas sin embargo apenas experimentarán cambios y continuarán entre los 15 y los 18º.