El consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, no solo ha logrado que los diputados del PSOE, Podemos y el Grupo Vox coincidan en sus críticas a la dejadez en la política de vivienda o la falta de ejecución de las invesiones. También ha conseguido crear un frente común dispuesto a manifestación en Castilla-La Mancha para desbloquear la reparación de la carretera de Benizar. El mal estado de la vía que conecta a esta pedanía de Moratalla llevó a los vecinos a no acudir a las urnas en una convocatoria electoral para protestar por las malas comunicaciones y el abandono. Díez de Revenga contestó a los reproches del diputado del Grupo Vox Francisco Carrera (que pertece al grupo de los expulsados por Abascal) y del parlamentario de Podemos Rafael Esteban lamentándose de que nadie le responde cuando llama al Ayuntamiento de Socovos y al Gobierno de Castilla-La Mancha para negociar esta obra, cuyo trazado discurre en parte por territorio de la comunidad vecina. «Solo me falta encandenarme a una señal de tráfico», replicó el consejero. Carrera le ofreció su apoyo para acudir a manifestarse en Castilla-La Mancha «con una pancarta».

Por su parte,el diputado del PSOE Pedro López mostró su sorpresa ante el discurso de sostenibilidad y defensa del medio ambiente del consejero y hasta lo invitó a comer para ver hasta dónde llega su conversión. Díaz de Revenga aceptó y se comprometió a pagar él la cuenta.