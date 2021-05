El TSJ de la Región ratificó ayer las restricciones con carácter temporal propuestas por la Administración autonómica para la contención de la covid tras el fin del estado de alarma y que consisten en limitar a 6 las personas no convivientes en reuniones informales, a 50 personas en el interior de ceremonias o celebraciones y restringir a un 75% el aforo máximo en los lugares de culto

La Comunidad solicitó el pasado lunes la ratificación de estas medidas respaldándose en un informe epidemiológico en el que, aunque se pone en evidencia que el nivel de alerta regional sigue siendo bajo, se aconseja el mantenimiento de aquellas medidas restrictivas de carácter general actualmente vigentes, que afectan a la restricción a la permanencia de personas en grupos o reuniones de carácter informal y a las restricciones relativas al culto hasta las 23.59 horas del 16 de mayo de 2021.

Como recordó la Sala, las medidas adoptadas para controlar la transmisión del virus «afectan libertades y derechos fundamentales», en concreto al derecho de reunión y la libertad religiosa o de culto, por lo que es necesaria autorización o ratificación judicial de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, que ya resolvió cuestiones similares que afectaban de forma temporal a la libertad de circulación en determinados municipios o al derecho de reunión.

Según el TSJ, los datos disponibles sobre los principales ámbitos de transmisión y brotes ponen de manifiesto que «el mayor porcentaje de estos se producen en el ámbito social, sobre todo en reuniones de familiares y de amigos no convivientes», donde se realizan actividades, como comer y beber, que no permiten el uso continuo de la mascarilla.

Por otra parte, el TSJ aclaró que la limitación de reuniones a grupos de 6 personas no convivientes «no es absoluta», y se ciñe a las que tienen un carácter informal y no reglado, tanto en espacios públicos como privados, y no a las profesionales.

Asimismo, la Sala consideró «razonable y prudente» que se acoten los efectos temporales de la limitación de derechos a un periodo de siete días, conforme a lo solicitado por la Administración regional y que «la evolución de la pandemia -y, en particular, el ritmo de vacunación, serán los que determinen la necesidad, o no, de su prórroga o la adopción de medidas de mayor laxitud en la afectación a derechos fundamentales por la parte de la autoridad sanitaria competente».

El TSJ fundamentó su decisión apelando al «fin constitucionalmente legítimo» de las medidas, «como es la defensa de la salud pública, la integridad física y la salud de la población, y tienen el carácter de urgente dada la necesidad de su adopción tras la finalización del estado de alarma, resultando indispensable en estos momentos hasta que se pueda llegar a una situación de normalidad».

Conesa pide la apertura controlada del ocio nocturno y ampliar aforos

El PSOE regional ha pedido al Gobierno regional que valore ya la apertura controlada del sector del ocio nocturno y amplíe a ocho el número de personas por mesa autorizado en los locales de hostelería. Durante un acto ayer en Lorca, el líder de los socialistas murcianos, Diego Conesa, explicó que la ampliación en bares y restaurantes serviría para «ayudar a todos los hosteleros» afectados por la crisis económica generada por la pandemia.

Sobre el ocio nocturno, afirmó que esos espacios «controlados y con normas concretas» evitarían las reuniones sociales sin control que aumentan el riesgo de contagios. El secretario general del PSOE recriminó a la Comunidad que «a día de hoy los locales de ocio sigan pendientes de un anuncio que se hizo en noviembre de ayudas por 15 millones de euros que aún no sabemos cuándo pagará el Gobierno regional».

También se preguntó por la razón por la que la Comunidad no ha firmado aún el convenio de 142 millones de euros con el Gobierno de España para ponerlos a disposición de los autónomos y las empresas que han perdido facturación.

En respuesta a Conesa, la portavoz regional del PP, Miriam Guardiola, consideró una «ocurrencia» las propuestas del PSOE porque el Gobierno lleva «más de un año estableciendo las medidas según criterios de expertos».