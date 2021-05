El pasado año la presencia de vallas que impedían el baño en las playas de Los Urrutias y otras diputaciones costeras de Cartagena en el Mar Menor formó parte del paisaje veraniego. Los fangos, secos, lodos y algas en descomposición acompañaron a los vecinos durante la temporada de baño sin que mucho se pudiera hacer aunque las brigadas de limpieza retiraran toneladas de algas y residuos orgánicos.

Este año ya empieza con mal pie, otro más. El departamento de Salud Pública ha comenzado a realizar las inspecciones para controlar las aguas de baño con el fin de garantizar su calidad sanitaria. Los primeros exámenes preliminares se realizaron el pasado 3 de mayo y tanto las playas de Águilas, Mazarrón, Lorca, La Unión, San Pedro, San Javier, Los Alcázares y la mayoría de Cartagena aprueban y tienen una calidad de agua ‘excelente’, pero en dos en el Mar Menor no se recomienda el baño por el momento.

La presencia de «residuos sólidos en el agua», es decir, fangos, secos o algas en descomposición en la orilla hacen impracticable el acceso a los primeros metros de la playa en Estrella de Mar, así como a las zonas de baño que hay en torno al club náutico de Los Nietos. El problema, según la Consejería de Salud, no reside en la calidad del agua, ya que «los muestreos no han arrojado datos microbiológicos en el agua que desaconsejen el baño, sino presencia de lodos y fango acumulado en la orilla que puede dificultar el acceso». Esos parámetros de microbiología están dentro de lo normal (Salud controla en estas zonas los vertidos de aguas fecales) y añaden desde la Consejería que «el agua es apta para el baño», aunque en el informe de calidad de las aguas de baño y playas de la Región de Murcia de este año se señala que no se recomienda el baño en estos dos puntos del Mar Menor.

Ayer mismo vecinos y visitantes hacían uso de las pasarelas de maderas instaladas hace escasos meses para salvar los primeros metros de playa y el acúmulo de fangos. La recomendación a la población por parte de Salud Pública es «evitar zonas cenagosas y lugares con acúmulos de algas en putrefacción». Los operarios de las brigadas de limpieza de estas playas se afanaban ayer por retirar estos restos orgánicos acompañados de un medidor por la emisión de ácido sulfhídrico, un gas tóxico que se desprende por la descomposción de las algas acumuladas en dicha zona.

Además, Salud Pública apunta que aunque las playas de Los Urrutias sean aptas para el baño, según los muestreos realizados, sí pide a los vecinos evitar el baño en zonas fanagosas. La temporada de baño comienza el próximo sábado 15 de mayo y se extenderá hasta el 30 de septiembre. «Actualmente tenemos censados a efectos de vigilancia sanitaria 84 zonas de baño marítimas repartidas en ocho municipios, cada una de ellas con un solo punto de muestro. Este año se ha incluido la Playa de Cala Reona perteneciente al municipio de Cartagena», remarca el departamento de la Comunidad.

Revisión cada 15 días

Durante cuatro meses y medio Salud Pública llevará a cabo un calendario de control que implicará tomar muestras cada 15 días en todas las playas donde controlan la calidad del agua. En estas zonas se realizan controles del agua para investigar la presencia de bacterias de la flora intestinal, así como una inspección visual del agua de baño y de la playa para detectar la presencia de plásticos, cristales, madera, otros materiales o restos orgánicos.

Salud Pública señala que el pasado año se llevaron a cabo 80 muestreos en las diferentes playas de la costa regional y del Mar Menor que supervisa cada verano. La calidad del agua tras esos 80 análisis señaló que son «excelentes», sin embargo añade que tres playas quedaron «sin clasificar por muestras insuficientes durante el último periodo de evaluación. Esas playas son las de Los Urrutias y Estrella de Mar, precisamente las zonas de baño que se cerraron desde mayo por la presencia de biomasa en descomposición, situación que generó la disputa entre las administraciones públicas estatal, regional y local para ver quién retiraba el fango.