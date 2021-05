Cientos de personas mayores de 70 años acudieron ayer a las instalaciones del estadio Enrique Roca de Murcia para administrarse la segunda dosis de Pfizer pero se encontraron con el dispositivo de vacunación desmantelado. La Consejería había suspendido minutos antes la vacunación prevista por falta de existencias tras un fin de semana muy provechoso, y comunicó a los afectados, casi 1.000 personas, una nueva cita para mañana.

«Es indignante, mi hija ha perdido su jornada de trabajo para llevarme hasta aquí», señaló una de las afectadas, vecina de El Palmar, que lamentó que no la informaran con tiempo suficiente. «Si como me han dicho lo sabían a la una de la mañana del día anterior, tuvieron tiempo más que suficiente para avisar a la prensa o hacer una llamada a los citados para no hacernos venir».

El desbarajuste fue tan importante que incluso las tres unidades del 061 que se encontraban en la zona tampoco supieron hasta el último momento que se había suspendido parcialmente la jornada.

Desde la Consejería explicaron que el porcentaje de vacunados el pasado fin de semana fue tan alto que rompió las previsiones. «Siempre contamos con un porcentaje de los que no se vacunan, pero esta vez se vacunó todo el mundo», se justificaron desde Salud.

Avalancha de críticas

El Ayuntamiento de Murcia exigió una «reunión urgente» con la Consejería ante «el descontrol en el proceso de vacunación que se está produciendo en el municipio».

El líder socialista en la Región, Diego Conesa, denunció que este proceso ha sido «una auténtica vergüenza desde el inicio de la misma».

Por su parte, el presidente de Vox, José Ángel Antelo, señaló que la Región no merece «ni un segundo más a este Gobierno tránsfuga más preocupado de sus propios intereses que en gestionar el de todos los murcianos».

La portavoz de Podemos, María Marín, pidió a Salud que establezca calendarios y puntos de inmunización fijos, claros y transparentes». Marín apostó por «llevar la vacunación a los centros de salud».

El PP echa balones fuera y critica la gestión del Gobierno de España

La portavoz regional del PP, Miriam Guardiola señaló ayer que, «a pesar de la mala gestión del Gobierno de España», en la Región se han administrado más de medio millón de vacunas. Afirma que desde el viernes se han administrado 30.000 vacunas y ya se ha comenzado con el grupo de 50 a 59 años. Guardiola consideró «indecente» la crítica del PSOE regional a la gestión de las vacunas, «cuando estamos esperando que el Ministerio decida qué hacer con las 65.000 vacunas de AstraZeneca que hay en los congeladores».