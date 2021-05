La presidenta de Hostetur, Soledad Díaz, considera necesario que se adelante la vacunación de los empleados de los hoteles que a partir del próximo otoño recibirán a los beneficiarios de los viajes del Imserso. Tras la cancelación de la campaña anterior, los establecimientos de la Región que participan en el programa de vacaciones para mayores confían en que la evolución de la pandemia permita recuperar esta actividad, que se desarrolla durante los meses de temporada baja y evita el cierre de los establecimientos al terminar la campaña estival.

La presidenta de la asociación que agrupa a los hoteles y alojamientos turísticos del litoral de la Región defiende la vacunación de «los camareros, las camareras de piso o el personal de cocina» que estarán en contactos con los usuarios para mejorar las condiciones de seguridad. Considera que, pese a tratarse de personas a las que «no les correspondería vacunarse aún por razones de edad», deberían ser incluidos entre los trabajadores esenciales que van a ser inmunizados atendiendo «al tipo de cliente» con el que deberán trabajar.

Soledad Díaz confía en que la campaña de verano de este año pueda alcanzar proporciones equivalentes a las de 2019, el año anterior a la pandemia.

Pese a las trabas que está poniendo Reino Unido a los residentes británicos que viajen a España, la presidenta de Hostetur explica que la mayor parte de los visitantes que llegan a la Región en los meses de julio y agosto son españoles. La mayoría procede de Madrid, aunque parte del turismo nacional llega desde Castilla-La Mancha y de las comunidades autónomas del norte.

El Gobierno de Londres ha anunciado que obligará a guardar cuarentena a los turistas que regresen desde España, lo que dificulta los desplazamientos a la Región de los residentes británicos, que han sido hasta ahora el colectivo más numeroso del turismo internacional.

Soledad Díaz señaló que los visitantes ingleses no llegan hasta el mes de septiembre, por lo que cree que la decisión de Reino Unido no tendrá demasiadas consecuencias en los hoteles, dado que «las circunstancias son muy cambiantes y las restricciones pueden desaparecer». No obstante, apuntó que sí se está percibiendo el aplazamiento a septiembre de algunas reservas que inicialmente eran para el mes de junio.

Por otra parte, se mostró satisfecha con la evolución de las reservas de los clientes españoles, que están registrando un ritmo creciente tras el levantamiento del cierre perimetral.