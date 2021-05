La campaña regional de vacunación sigue avanzando a pesar de las dificultades. Sin embargo, para muchas personas no es fácil enterarse de cuándo son citados para comenzar su proceso de inmunización. Hay zonas de la Región en los que casi no hay cobertura móvil y las llamadas y mensajes desde el sistema regional de Salud no llegan.

Es el caso de Juan José Torralba, 60 años, hipertenso y vecino de Cala Flores (Cabo de Palos). «Ya no sé qué hacer, me han llamado ya un par de veces de un número de teléfono que cuando devuelvo la llamada me desvía al 900121212 pero en ese número no me dan ninguna respuesta; lo he intentado todo», explica Juan José que, consciente de la falta de cobertura en su zona, cada cierto tiempo se desplaza hasta un punto en el que sí puede recibir las llamadas y los mensajes «y es entonces cuando llamo a los números que han contactado conmigo».

La Consejería de Salud informó hace unas semanas que priorizaría las llamadas sobre los mensajes SMS para la citación; algo que sin duda ha perjudicado a todos aquellos vecinos que viven en zonas donde la cobertura móvil es precaria.