La relación con los padres, en un escenario de alarma social y mucha incertidumbre, sobre todo en los primeros momentos de la pandemia, no fue fácil para los pediatras. «Curiosamente, en esos primeros momentos, bajaron mucho las consultas, incluso las telefónicas», recuerdan desde de la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria de la Región. Su presidente, Antonio Iofrío, destaca que la atención telefónica en pediatría es más complicada que la que se establece con los adultos, cuyos pacientes ya tienen una experiencia previa, se conocen mejor, y no requieren la interpretación de una tercera persona. «Ahí es donde está un poco el arte y la pericia del pediatra de saber hacer la entrevista clínica, qué preguntar o qué síntomas deben despertar su alarma; por eso se estructuran con mucho cuidado esas llamadas, para no dejarnos nada que importe en el tintero».

El impacto de la covid en el motivo de las consultas ha tenido una doble dimensión. Para Juan José Vigueras, pediatra del centro de salud Mariano Yago de Yecla, la covid ha conllevado cosas muy positivas y otras muy negativas en el campo de la atención pediátrica; «entra las positivas está que me hemos dejado de ver prácticamente patologías respiratorias infecciosas, entre otras cosas, por el uso de la mascarilla o la distancia de seguridad. Casi no hemos visto gripe, ni catarros, ni resfriados, ni alergias, ni hemos tenido una epidemia con la que nos enfrentábamos todos los años: la bronquiolitis que es originada por el virus sincicial respiratorio (VSR); un virus que todos los años nos causaba ingresos en UCI y hasta muertes». El balance negativo se lo debemos sobre todo al aumento de consultas de salud mental.

Vigueras asegura que ha visto muchas consultas con niños con fobia a ir a la escuela o salir a la calle, con cuadros de ansiedad, estrés o depresión que achaca a la sobreexposición ante los medios de comunicación que informan de las muertes por covid y a la situación precaria que están viviendo muchos núcleos familiares por la crisis económica asociada a la pandemia.

Asegura Vigueras que la pediatría ha «sobrecargado un poco» a los psiquiatras y psicólogos infantiles en la Región.

Otra cuestión que preocupa a los pediatras es el aumento de la obesidad entre los más jóvenes. El miedo a salir a la calle y la suspensión generalizada de la actividad en centros, parques y pistas deportivas han sido varios de los desencadenantes más claros. «También ha afectado que las revisiones que les hacíamos cada tres meses, ahora se han hechos cada seis o incluso al año», añade Vigueras.

Los terapeutas alertan

La Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales advirtió esta semana que las restricciones vinculadas a la covid han incrementado las adicciones a tóxicos, el uso de pantallas y han hecho aumentar los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) entre los adolescentes. Destacan que así ha sucedido, sobre todo, con los jóvenes que ya estaban afectados por trastornos previos de conducta, personalidad, autismo, afectivos, fobias o psicóticos. Sin embargo, entre los niños no se ha detectado un empeoramiento, aunque tampoco ningún avance en el último año.