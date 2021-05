Abandonó la Alcaldía de Yecla, donde gobernaba con mayoría absoluta, para formar parte del equipo de Fernando López Miras después de que el presidente regional saliera airoso de uno de los procesos más desagradables a los que ha tenido que hacer frente, la moción de censura. Desde entonces hace «más kilómetros que Willy Fog», ya que ocupa un despacho en Murcia, otro en Cartagena y, hasta septiembre, sigue pasando las noches con su familia en Yecla. Pese a todo, parece que el cambio ha merecido la pena: «Mi mujer me dijo el otro día que no me había visto nunca tan contento como ahora».

¿No se pensó dos veces la oferta de López Miras?

Qué va. Mi respuesta fue inmediata. Encantado y agradecido por la oportunidad. El presidente me dijo que quería que hiciera en la Comunidad lo que he hecho en Yecla estos últimos diez años. Eso supone estar cerca de la gente y escuchar.

¿Cuál es su función como consejero de Presidencia?

Asisto a la Junta de Portavoces en al Asamblea Regional y presido la comisión de secretarios, que es el órgano donde se analizan todos los asuntos que dos días después se aprueban en el Consejo de Gobierno. Además, tengo las competencias de Administración local y, por tanto, de todos los planes de obras y servicios de los municipios. En definitiva, le doy un marcado carácter político a la acción del Gobierno regional.

¿Se considera el nuevo hombre fuerte del PP en la Región?

A mí me parece que el presidente ha querido dar un impulso a la acción del Gobierno después de la moción de censura urdida en el búnker de Moncloa. La irresponsabilidad y la ambición personal de Diego Conesa y Ana Martínez Vidal han provocado que el PSOE haya obtenido los peores resultados de su historia en Madrid y que Cs haya desaparecido. Esa operación ha debilitado a Pedro Sánchez y ha propiciado la reunificación del centroderecha.

Tuvo otra consecuencia: un Gobierno regional de lo más peculiar. ¿Se siente cómodo?

Yo percibo cordialidad, compañerismo y veo interés por parte de todos en trabajar en equipo. Somos conscientes de que muchas personas están observando este Consejo de Gobierno y todos tenemos la sensación de que no podemos fallar.

A día de hoy Fernando López Miras no puede presentarse en 2023. ¿Le preocupa?

En absoluto. Estoy aquí para trabajar, para apoyar al Gobierno y, en concreto, a Fernando López Miras, para que siga siendo presidente más allá de 2023. Es verdad que habrá que modificar la Ley del Presidente, pero no es la prioridad.

Pues solo quedan dos años.

Ahora lo más importante son los Presupuestos, que son una pieza fundamental para salir de la crisis en la que nos encontramos. Y se hubieran aprobado hace semanas si no llega a ser por la irresponsable moción de censura.

¿Qué suponen estos presupuestos para su Consejería?

Estoy razonablemente contento. Los políticos siempre tenemos que aspirar a tener el mayor presupuesto posible y se produce un incremento importante en mi área. Van a ser unas cuentas que, además, van a permitir poner en marcha el segundo plan de rescate a la hostelería, respaldado con más de treinta millones

Y están por llegar los fondos europeos.

Espero que el reparto sea el que tiene que ser. Me preocupa porque en un país como España y en la Región no habrá recuperación económica sin la reactivación del turismo. Esos fondos deben aprovecharse para desarrollar proyectos estratégicos. El otro día dijo la ministra Montero que solo el 5% se va a destinar a turismo. Ha pasado más de un año desde el inicio de la pandemia y el Gobierno de España sigue sin otorgar ayudas directas a sectores que lo han pasado mal, como la hostelería.

Este es el año de la vuelta de los grandes eventos deportivos.

Sí, tenemos la Vuelta Ciclista a España y más de 18 competiciones de vela que estamos organizando con la Estación Náutica. Es fundamental unir turismo y deporte porque sirve de escaparate y reduce la estacionalidad. Un ejemplo es la regata que se celebrará en Lo Pagán el próximo mes de noviembre.

Siguen habiendo restricciones para participar en carreras populares. ¿Hasta cuándo?

Seguiremos las indicaciones de las autoridades sanitarias. Somos una de las comunidades con menor tasa de incidencia de coronavirus y no es por casualidad. Me preocupa lo que pase a partir de hoy, sin estado de alarma. Pedro Sánchez no lo prolonga por razones políticas, no sanitarias.

¿Habrá normalidad en el turismo este verano con este ritmo de vacunación?

Hay que agilizarlo, pero creo que los bandazos del Gobierno no ayudan. Falta una campaña nacional y una mayor implicación del Gobierno de España.

¿Cómo está trabajando para ofrecer un turismo seguro?

Ese es el objetivo, estar preparados para cuando se sigan levantando restricciones y puedan venir turistas nacionales y extranjeros. Una iniciativa diferenciadora es el seguro covid, que cubrirá los gastos de la asistencia sanitaria de los turistas que se puedan contagiar.

Recuperar la actividad en el aeropuerto también será una prioridad.

Tenemos la previsión de que para verano vamos a tener treinta operaciones semanales en el aeropuerto de la Región. Trabajamos en dos vías; por un lado, consolidar enlaces internacionales con Reino Unido, Irlanda y Bélgica; y por otro, establecer nuevas conexiones con el norte de España junto a Bilbao, Santander y Barcelona.

¿Para cuándo con Madrid?

Hay que seguir reivindicando esa conexión, pero entonces también tenemos que hablar de Alta Velocidad, no solo a Murcia, también a Cartagena y Lorca.

¿Qué sorpresa se guardan para Fitur?

La Región de Murcia es una sorpresa en sí misma. Tenemos sol y playa, pero también turismo de interior, deportivo, enoturismo, gastronómico... Debemos ser capaces de exprimir todos esos atractivos en Fitur.

Y se acaba de inaugurar el Museo del Foro Romano.

Un atractivo más. Cartagena es la capital turística de la Región y tiene que hacer de locomotora en la recuperación del turismo.

¿Y en qué tiene que mejorar la Región?

Las infraestructuras son claves, pero también tenemos que atender las propuestas del sector. Vamos a apostar por un nuevo modelo basado en las nuevas tecnologías. La Oficina de Innovación Turística va a monitorizar datos de los turistas que vienen para saber qué piensan de nosotros. Así podremos reorientar las políticas turísticas.

Se está reuniendo con muchos empresarios del sector. ¿Qué le piden?

Ahora su principal preocupación es saber cuándo van a cobrar las ayudas del segundo plan de rescate, con una parte específica para el ocio nocturno y los banquetes y que incluye a agencias de viajes.

¿Hace planes para quedarse en Murcia más allá de 2023?

Hay que ir día a día. Yo esperaba estar cuatro años en Yecla y ahora estoy aquí. Hoy, a tope, y ya veremos mañana.