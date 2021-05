Las medidas anunciadas por el Gobierno de López Miras tras la finalización el estado de alarma ha impactado de manera muy distinta a las patronales de sector en Murcia, Cartagena y Lorca. Mientras que el presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur), Jesús Jiménez, habla de una situación «denigrante» e insoporable», el presidente de Hostecar, Juan José López, mucho más comprensivo, aseguraba que «vamos dando pasos firmes hacia una recuperación total». El término medio lo puso el presidente de Hostelor, Jesús Avellaneda, que señaló que «hay que ser prudente porque todavía no tenemos muchas vacunas y el fin del estado de alarma puede generar una sensación de libertad peligrosa pero también es verdad que las decisiones que ha tomado la Comunidad no han sido las más acertadas, sobre todo si las comparamos con otras autonomías que han demostrado que era posible una mayor apertura y no criminalizar al sector».

El cierre de toda actividad no esencial de 00.00 a 06.00 horas, la limitación a seis personas en espacios públicos y privados o el aforo limitado a 50 en el interior y 100 personas en el exterior para los salones de celebraciones fueron algunas de estas medidas.

Hostemur criticó que se vuelva a pedir otro sacrificio a una hostelería que «ya está más que asfixiada» y para la que los datos epidemiológicos justifican una mayor apertura del sector. Citó el caso de Andalucía donde se permiten «hasta ocho personas en el interior de los establecimientos y diez en el exterior.» Aunque «legalmente no se puede, se ha orquestado un toque de queda encubierto y para lograrlo quien paga el pato es la hostelería. Es insoportable», apuntó esta patronal que representa a cerca de 5.000 empresas.

Sin embargo, en Cartagena, el presidente de Hostecar apuesta por dar un voto de confianza a la Comunidad y aseguró que a pesar de que las medidas tras el estado de alarma sean «insuficientes» para el sector, no es algo «criticable» porque los pasos que ha ido dando el Gobierno regional son firmes «y hay que darle la razón en muchos aspectos como que somos la Región que está más cerca de recuperar la nueva normalidad».

Las tres patronales destacaron la situación de dos sectores que están sufriendo especialmente la pandemia: los salones de celebraciones y el ocio nocturno. Para Hostemur el trato del Gobierno regional hacia ellos es «denigrante» y teme, como también lo cree Hostelor, que con la apertura del cierre perimetral haya un éxodo de todos los eventos a las comunidades limítrofes, que cuentan con medidas menos estrictas.

Ritmo de vacunación

El secretario general del PSRM, Diego Conesa, convocó ayer en La Contraparada a todos sus alcaldes y diputado para pedir a la Comunidad que trabaje para dejar de estar a la cola en ritmo de vacunación. El líder socialista recordó que la Región es la única comunidad que está por debajo del 80% en ritmo de vacunación. «Hay más de 130.000 vacunas en los frigoríficos que podrían estar en los brazos de los murcianos», lamentó.

Por su parte, la portavoz del PP, Miriam Guardiola, pidió a Conesa que «deje de ser cómplice de Sánchez y respalde la exigencia de un ‘Plan B’ jurídico». Achacó el bajo ritmo de vacunación a los continuos bandazos del Ministerio.

Serrano pide abrir centros y que la hostelería recupere sus horarios

El Ayuntamiento de Murcia propuso ayer a la Consejería de Salud una mayor apertura en centros y servicios públicos tras la finalización del estado de alarma y mientras se mantengan las bajas cifras de contagio. Entre las propuestas que surgieron ayer del Comité Covid está que se abran los centros de la mujer y de mayores siempre que estén vacunados los mayores de 60 años. Además solicitó el 100% del aforo en los autobuses, abrir las bibliotecas, las salas de estudio 24 horas y recortar la distancia de seguridad. Por otra parte, se decidió revisar el protocolo en plazas de abastos para la vigilancia de las mismas y estudiar la posibilidad de llegar al 100% de los puestos en los mercados. En cuanto a la hostelería, planteó que se levanten las restricciones horarias y de aforo de manera progresiva , así como que se amplíen los aforos de los salones celebraciones.