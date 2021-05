Las dosis de la vacuna contra el coronavirus se siguen acumulando en la Región. Más de 122.000 dosis siguen sin administrarse en la Región del total de 606.155 entregadas a la Comunidad, según el último informe del Ministerio de Sanidad hecho público ayer.

Las idas y venidas por el retraso en la campaña de vacunación en la Región protagonizaron ayer un nuevo capítulo después de que el secretario general del PSOE en la Región, Diego Conesa, denunciase ayer que «las malas decisiones de López Miras han provocado que permanezcan 130.000 vacunas sin poner en los frigoríficos» (según los datos del jueves).El líder socialista exigió al Gobierno regional que se coordine más y mejor con todos los municipios y deje de confrontar con el Gobierno de España.

«Vacunemos mucho más, porque es la esperanza e ilusión de la ciudadanía para acabar con la pandemia y salir de esta crisis», apuntó el líder socialista. Conesa indicó que, ahora que está a punto de finalizar el estado de alarma, con esas 130.000 colocadas en los brazos de los hombres y mujeres de la Región «habría muchos menos temores ante esta nueva etapa». «Hay miles de personas que quieren dar un beso y un abrazo a sus nietos, mientras tenemos todas esas vacunas sin poner», insistió.

Por su parte, el presidente regional, Fernando López Miras, admitió que al menos hay 70.000 vacunas de AstraZeneca -un 14% del total- «esperando en el frigorífico» porque el Gobierno de Pedro Sánchez no ha dado aún autorización para poder usarlas como segundas dosis en los menores de 60 años pertenecientes a profesiones esenciales. «España e Irlanda han sido los dos únicos países que siguen sin pronunciarse y sin dejarnos avanzar», lamentó. Además, recordó que las dosis de AstraZeneca también están indicadas para las personas entre 60 y 69 años, «y esta decisión del Gobierno está dificultando mucho que las personas confíen en esta vacuna, que es segura y que se está poniendo en toda Europa». El propio consejero de Salud, Juan José Pedreño, recalcó que la desconfianza en los viales de AstraZeneca es más patente entre los mayores de 60 a 69 años: «La gente no quiere ponérsela porque rechazan la vacuna, por lo que mayoritariamente estamos utilizando la de Pfizer». «Negativas, citaciones que luego no se cumplen... Esto es lo que está propiciando el Gobierno», explicó el presidente murciano, quien adelantó que la Consejería de Pedreño tiene en marcha una estrategia «para implementar la vacunación con Pfizer, Moderna y Janssen de una forma importante».