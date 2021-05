Las medidas anunciadas por el Gobierno regional para cuando finalice el estado de alarma por la pandemia de coronavirus han vuelto a indignar a la hostelería en la Región de Murcia, un sector "cuyo futuro económico vuelve a ser víctima de unas restricciones que considera innecesarias", según lamentan en una nota de prensa. "Nuestro gobierno vuelve a dejarnos fuera de juego, especialmente si nos comparamos con las comunidades limítrofes", indica el presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur), Jesús Jiménez.

La patronal se queja de que se vuelve a pedir otro sacrificio a una hostelería que "ya está más que asfixiada y para la que los datos epidemiológicos justifican una mayor apertura del sector". "No tienen ningún sentido que sigamos con tantas limitaciones cuando se ha comprobado que puede trabajar con seguridad", se quejan los profesionales, que ven como en otros ámbitos sí se relajan las condiciones. Como ejemplo citan el caso de Andalucía, donde se permiten hasta 8 personas en el interior de los establecimientos y 10 en el exterior.

"Aunque legalmente no se puede, se ha orquestado un toque de queda encubierto y para lograrlo quien paga el pato es la hostelería. Es insoportable", apuntan desde la patronal, que representa a cerca de 5.000 empresas.

Salones de celebración

Además, dentro de la hostelería hay dos sectores que están sufriendo especialmente esta situación: los salones de celebraciones y el ocio nocturno, para los que el trato "llega a ser denigrante". "Con la apertura del cierre perimetral volveremos a vivir el éxodo de todos nuestros eventos a las comunidades limítrofes, que cuentan con medidas menos estrictas para celebrarlos", adelanta Jiménez, que señala que en Andalucía las celebraciones tienen un máximo de 300 en interior y 500 en exterior, frente a las 50 y 100 personas respectivamente en la Región de Murcia.

Ocio nocturno

Y para los negocios de ocio nocturno, que llevan cerrados desde el pasado verano, el panorama es extremadamente ruinoso. "No se entiende que no se les deje abrir con las mismas condiciones que los restaurantes y los bares. Ya van para 10 meses de cierre, sin ingresar un euro, y es una situación insoportable. Necesitan soluciones urgentes porque están en la más profunda quiebra”, reclaman desde Hostemur, desde donde informan que “en Andalucía las discotecas están abiertas hasta las 2 de la mañana". En la Región solo han podido volver a abrir sus puertas aquellos establecimientos que se han 'reconvertido' en cafeterías, con mesas para que los clientes no bailen en en interior.