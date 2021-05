El próximo domingo 9 de mayo acaba el estado de alarma y se abre un nuevo escenario en la Región de Murcia en el que no habrá toque de queda ni cierre perimetral, pero sí estarán vigentes algunas medidas para continuar frenando el avance del coronavirus que limitan la apertura de establecimientos o las reuniones sociales.

Te explicamos a continuación qué puedes y qué no puedes en Murcia hacer a partir de las 00.00 horas del 9 de mayo.

¿Puedo salir de la Región?

Sí. Cuando finalice el estado de alarma se acabará el cierre perimetral en la Región y los murcianos, además de contar con libertad de movimiento entre municipios, podrán cruzar la frontera de la Comunidad y visitar otras localidades de España.

¿Sigue el toque de queda?

No. El Gobierno regional ha comunicado que levantará el toque de queda en Murcia a partir de la madrugada del sábado al domingo. Sin embargo, toda actividad no esencial tendrá que cerrar de 00.00 a 06.00 horas, por lo que bares, restaurantes y otros locales de ocio no estarán abiertos de madrugada, como viene ocurriendo desde finales de abril. Serán los establecimientos esenciales como farmacias o gasolineras los únicos que podrán atender clientes a partir de esa hora.

¿Cuántos comensales se permiten en bares y restuarantes?

Los bares y restaurantes de la Región podrán atender a un máximo de seis personas por mesa tanto en las terrazas como en el interior de los establecimientos.

Reuniones sociales

A partir del domingo se podrán reunir un máximo de seis personas, tanto en lugares públicos como en el ámbito privado, medida que debe ratificar el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

Aforo en salones de celebraciones

El aforo en eventos y celebraciones como bodas, bautizos o comuniones se mantiene en 100 personas en espacios exteriores. En el interior, el máximo de asistentes aumenta a 50.

¿Tengo que seguir usando mascarilla? ¿Puedo fumar en terrazas?

Estas cuestiones están reguladas a nivel nacional y no varían tras finalizar el estado de alarma. El uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio y se permite fumar fuera de las terrazas siempre que se guarde dos metros de distancia como distancia de seguridad interpersonal.

Confinamiento en los municipios cuya situación empeore

Cabe destacar que estas medidas se mantendrán siempre que persista la tendencia positiva de la pandemia en la Comunidad. El Gobierno regional ha anunciado que decretará confinamiento municipal en aquellos lugares de la Región en los que la situación empeore y la tasa de incidencia supere los 250 casos por 100.000 habitantes o la incidencia aumente un 80% en solo una semana.