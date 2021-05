La Plataforma LGTBI de la Región de Murcia, compuesta por las asociaciones pertenecientes a la Federación Estatal LGTBI Asfagalem, Galactyco y Noteprives, junto con la Asociación Chrysallis de Familias de Menores Trans y la Fundación Triángulo, organizaron este lunes el acto de recepción a la bandera trans, que está siendo llevada por distintos puntos de España y que ondeó en La Glorieta y luego en Los Molinos del Río de Murcia.

Mamen Cano, portavoz de Chrysallis en la Región, explicó a LA OPINIÓN que el fin de la acción era «tener mucha visibilidad, que yo creo que la hemos tenido». Demandan «una equiparación en derechos de las personas trans al resto de la ciudadanía». En concreto, destacó al respecto Cano, es importante el «derecho a reconocer la identidad con la mera manifestación de la persona trans». Por ejemplo, a la hora de que figure en el DNI la F o la M.

El borrador de la Ley Trans («está todavía frenada porque no se terminan de poner de acuerdo los políticos», lamenta Mamen Cano) establece que se podrá cambiar de sexo en el DNI sin necesidad de modificar el nombre. Para los menores de 16, se podrá cambiar el nombre sin necesidad de modificar el sexo previamente establecido. También piden que se reconozca su identidad sin necesidad de hormonarse: hay quien directamente no quiere hacerlo y también quien no puede por motivos de salud.

La portavoz en la Región de la asociación, que agrupa a decenas de menores trans y sus familias, subraya que «la sociedad no conoce la realidad trans en absoluto», así como que «la idea que tiene la ciudadanía de las personas trans no suele ser aceptada: falta mucha información».

En el ámbito sanitario, aún hay profesionales, endocrinos y pediatras, que «cuando llega un peque trans no tienen ni idea de lo que tienen que hacer: qué protocolo seguir, cómo tratar a nivel personal… se les deriva a salud mental, cuando ser trans no es una enfermedad», precisa Cano. A Chrysallis «nos llaman profesores y sanitarios y nos piden ayuda» para mejorar su formación para con los menores trans.

Admite Cano que incluso muchas veces «los papás y las mamás no sabemos qué hacer» cuando hay un menor trans en la familia. «Cuando mi hijo empezó a decirme que era un niño, yo no tenía ni idea. Hay muchos peques que lo pasan muy mal, que no saben qué les pasa», comenta, al tiempo que recuerda que «un 70% de las personas jóvenes que se suicidan son personas trans».

También en Cartagena

A las seis de la tarde, la cita con la bandera azul, rosa y blanca fue en Cartagena, donde los trans y sus allegados volvieron a reivindicar los derechos de estas personas frente a la Asamblea Regional.

Desde Chrysallis Cartagena, Manoli Ruiz explica que «la Región de Murcia necesita un protocolo sanitario y educativo ya que en muchas ocasiones los propios profesionales reconocen que no saben cómo actuar porque no se les ha formado para ello».

«No puede ser que otras comunidades autónomas, como Andalucía o Canarias, cuenten con un plan y que la nuestra no, las personas trans tienen que tener los mismos derechos en cualquier punto de España», insiste Ruiz. Por este motivo, solicitan al Ejecutivo regional que se ponga manos a la obra para garantizar los derechos del colectivo.