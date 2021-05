El consejero de Salud, Juan José Pedreño, no descartó ayer, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Covid, que se mantenga el cierre perimetral de la Región de Murcia aunque decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo. Pedreño ha insistido en que el Gobierno regional ha trasladado su preocupación a los servicios jurídicos que, junto a Epidemiología, están estudiando los efectos que tendrá el decaimiento de este régimen excepcional y las posibilidades con las que cuenta el Ejecutivo autonómico para poder mantener restricciones con las que actuar en caso de que vuelvan a dispararse los casos de coronavirus.

El consejero rechazó ayer especificar qué medidas están sobre la mesa, aunque sí anunció que en los próximos días darán a conocer a los ciudadanos de la Región las decisiones que tomen.

Por otro lado, Pedreño insistió en reclamar al Gobierno de España un «plan B» con el que poder responder pasado el 9 de mayo, ya que, aunque la Región cuenta con buenos datos, «la incidencia de España sigue siendo elevada y el nivel de alerta es muy alto».

Además, quiso destacar la preocupación que existe ante la situación actual. «El escenario al que se enfrenta la Región es diferente al del verano pasado. En las residencias no hay casos, hay vacunas y han disminuido los casos en mayores de 80, así como la letalidad, pero hay variantes con las que hay que ser cauteloso, puesto que podrían disparar los casos de nuevo, ya que son más contagiosas y resistentes a las vacunas, además de que no se ha alcanzado la inmunidad de grupo», argumentó el consejero.

Respecto a las posibles medidas restrictivas que sobrevengan al fin del estado de alarma, juristas han recordado que con la legislación actual con la que cuenta España no existe un marco jurídico que autorice a restringir los derechos fundamentales de forma generalizada a la sociedad que no sea a través de la figura del estado de alarma, por lo que los cierres perimetrales y los toques de queda no serían legales. El único modo de que pudieran prorrogarse sería si también lo hace el estado de alarma o un juez aprueba estas restricciones.

Restricciones hasta el domingo

En relación a las restricciones con las que cuenta actualmente la Región, el Comité Covid decidió este lunes prorrogar todas las medidas hasta el domingo a medianoche. Así, el toque de queda se mantendrá hasta el día 9 a las 00.00 horas.

En eventos y celebraciones como bodas, bautizos o comuniones el aforo máximo se mantiene en un centenar de comensales en los espacios exteriores de los salones de celebraciones, mientras que en el interior se sigue estableciendo la ocupación máxima de 30 personas. En cuanto a la hostelería, en bares, cafeterías y restaurantes se mantendrán las mismas medidas de obligado cumplimiento hasta la fecha: máximo de seis comensales no convivientes por mesa en espacios exteriores y de cuatro en interior.

Finalmente, el consejero de Salud ha insistido en que «no se trata de tener un estado de alarma, sino de que el Gobierno de España tenga medidas que puedan controlar la situación» llegado el momento.