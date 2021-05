El alcalde de Murcia entre 1995 y 2015, Miguel Ángel Cámara, ha dicho este martes que en el Gobierno municipal conformado por PP y Ciudadanos "ha habido muchas negligencias y ha habido ambiciones" que han provocado su ruptura, y ha instado a los 'populares' a "reflexionar" sobre esta situación porque "ha ido reduciendo esa capacidad de generar confianza" en la sociedad murciana.

En declaraciones a la Cadena Cope recogidas por Europa Press, el exregidor ha defendido la necesidad de que el PP --al que dejó de estar afiliado en 2015, con la incoación del procedimiento del caso Nueva Condomina-- debe volver a "generar confianza" para que su proyecto "de libertad y solidaridad" sea apoyado por la mayoría, evitando así tener que hacer "números" con otros partidos para gobernar.

"La ruptura de PP y Cs es una mezcla de cuestiones. Ha habido negligencias y ha habido ambiciones, y el resultado es el que no quería la mayoría de ciudadanos de Murcia", ha dicho, en referencia al nuevo equipo de Gobierno, conformado por PSOE y la formación naranja, del que ha destacado que, en cualquier caso, se ha materializado de manera legítima.

Cámara ha insistido en que "el PP debería reflexionar sobre las causas por las cuales ese proyecto se ha roto", al tiempo que ha asegurado que ve "con tristeza" que "el esfuerzo de tantas personas, de tanto tiempo trabajando en pro de un proyecto común, se haya visto cercenado".

Preguntado sobre su opinión respecto a la gestión de su sucesor, José Ballesta, ha indicado que "en estos seis años he echado de menos un Gobierno municipal". Así, ha destacado que, si bien el PP no ha contado con mayoría absoluta ni en 2015 ni en 2019, "los apoyos externos en los cuales se ha basado el equipo de Gobierno no le han dotado de una solidez de gobierno".

Frente a lo que ha denominado "comportamientos estancos" del Gobierno liderado por Ballesta, ha puesto el ejemplo del Ejecutivo murciano, que tras ser objeto, igualmente, de una moción de censura, ha demostrado tener "un objetivo común". En el Ayuntamiento "cada formación política iba por separado; eso no sería ni mas ni menos importante si no hubiera trascendido a lo que es la gestión municipal".

En este sentido, ha detallado que una de las promotoras de la moción presentada en la Región de Murcia, Ana Martínez Vidal, fue concejala bajo su mandato, durante el que desarrolló "una excelente labor". "La respeto pero considero que la moción no se debería haber presentado; imagino que la decisión tampoco fue suya, sino a nivel nacional", ha argüido.

En relación al candidato que representará al partido en las elecciones municipales de 2023, ha opinado que antes de su elección debe abrirse un "periodo de reflexión" y, posteriormente, apostar por uno que "defienda el proyecto del PP y sea capaz de aunar las ilusiones, la confianza, de devolver la esperanza a esa gran base popular en el municipio".

"No creo tanto en la importancia capital del candidato, siendo esto importante, como en la importancia capital de formar un equipo cohesionado, compacto, que aúne todas las voluntades de los que estaban, de los que están y de los que están por venir para volver a recuperar ese proyecto mayoritario de la sociedad", ha aseverado.

Como ejemplo de buen candidato extrapolable al resto de España, Cámara ha puesto a Isabel Díaz Ayuso, quien "ha sido capaz de aglutinar, no solo a los votantes del PP, sino a otros que vienen del PSOE, de Vox y de Ciudadanos". Igualmente ha destacado a Pablo Casado, "un líder joven y capacitado que ha sabido, en periodos de crisis, afrontarlas de una forma muy digna".

ASUNTOS JUDICIALES

En relación con la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que ha confirmado su absolución en el caso Nueva Condomina, el exalcalde ha apuntado que se alegra "doblemente", tanto en el ámbito personal como en el profesional, por este final.

"Por un lado, porque han sido muchos años de estar sufriendo una cierta persecución política y, por otro, porque pone de manifiesto la credibilidad, la cualificación y la profesionalidad de los funcionarios municipales del Ayuntamiento, que dotan de una gran seguridad a los ciudadanos cuando se dirigen a la Corporación municipal", ha remarcado.

Preguntado por la situación económica del Ayuntamiento, que el nuevo Gobierno local ha tildado de "bastante preocupante", Cámara ha señalado que le recuerda a su primer año al frente de la Alcaldía, cuando "liquidamos un Presupuesto con 10 millones de euros de déficit" frente a "los 20 millones de superávit" que dejó 20 años después.

"LEGÍTIMO ORGULLO" POR EL SOTERRAMIENTO

El exregidor ha dicho que siente "un legítimo orgullo" al ver el avance de las obras del soterramiento de las vías del tren a su paso por Murcia. En este sentido, ha precisado que en una de las primeras mociones que presentó en el Consistorio como edil de Alianza Popular en el año 1987 solicitaba la integración del vías.

"Después firmé con Magdalena Álvarez el convenio de soterramiento", ha señalado, tras lo que ha puesto de manifiesto que "lo que hoy estamos disfrutando fue una obra que se inició y contrató en septiembre de 2014 siendo yo alcalde, y que se puso en marcha".

Al respecto, ha puntualizado que esa primera fase contó con el apoyo unánime de todos los grupos políticos y con "el de buena parte de los grupos sociales". Así, ha tenido unas palabras de cariño para el cura Pepe Tornel, quien, según ha comentado, le dijo poco antes de morir "que siguiéramos precisamente en esa línea".

Respecto al tranvía, Cámara ha indicado que si no se ha promovido la ampliación del proyecto hasta la zona sur es porque es una cuestión que depende de las "prioridades" de los gobiernos locales, si bien ha manifestado su deseo de que se pueda llevar a cabo con la financiación del Gobierno central.

Aún así, ha incidido en las bondades que ofrece este medio de transporte, entre las que ha destacado la recuperación de espacios urbanos para el peatón y la promoción de la movilidad sin necesidad de coger el coche.

También cuestionado por el proyecto de La Paz, ha respondido que le da "mucha tristeza y muchísima pena", porque "son más de 1.500 personas que siguen viviendo en la misma situación" y supondría, en su opinión, el "verdadero cambio de la ciudad". "Frente a las iniciativas privadas pioneras en Europa, lo que he visto en los últimos tiempos, desgraciadamente, han sido demasiados obstáculos", ha concluido.