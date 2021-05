Mientras miles de trabajadores, movilizados por los principales sindicatos y los partidos políticos del espectro de la izquierda llenaban ayer la Gran Vía de Murcia, centenares de personas se reunían en Carrefour Zaraiche en torno a los líderes de Vox en la Región para reivindicar otro tipo de sindicalismo: el promovido por Solidaridad, una fuerza sindical auspiciada por el partido de Santiago Abascal. Tras la lectura de un manifiesto, una caravana de coches se dirigió hasta la Plaza de España. La diputada nacional de Vox por Murcia, Lourdes Méndez, recordó que en la Región ya son «más de 200.000 los desempleados» y que «5.000 autónomos están en riesgo de cerrar sus empresas; mientras tanto, el Gobierno lo único que ha hecho es subir impuestos y no ofrecer a los autónomos ningún tipo de exención». Según Méndez, «los sindicatos de siempre se han callado en mitad de esta crisis sanitaria, social y económica; no han dicho nada». La diputada de Vox denunció que se les ha subido un 52 por ciento la subvención «para que permanecieran callados, cuando nuestros jóvenes no pueden iniciar un proyecto de vida porque el 40 por ciento de ellos están en el paro».

La portavoz de Solidaridad, Inmaculada Pérez, leyó un manifiesto en el que reivindicó la existencia de una fuerza sindical «libre» de condicionamientos políticos y de subvenciones estatales y recordó que «ni en los peores momentos de la pandemia los liberados sindicales de la sanidad fueron capaces de reincorporarse a sus puestos de trabajo para arrimar el hombro a sus compañeros».