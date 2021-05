Tener una mayor calidad de vida no debería depender más que de uno mismo, pero, sin embargo, en muchas ocasiones no es así. Menos aún para todas aquellas personas que, por el mero hecho de sufrir una enfermedad rara, se les ha negado una mínima posibilidad de poder vivir dignamente. Pero todavía hay un resquicio al que agarrarse y se comienza a vislumbrar una pequeña llama de esperanza al final de un largo túnel. Una buena prueba de ello se ha logrado esta semana en la Región de Murcia, donde una sentencia ha dado la razón a la familia de José Luis, un menor de 16 años que sufre una enfermedad considerada ‘ultra-rara’ para que pueda recibir un tratamiento que evite el progreso de la enfermedad y logre preservar la calidad de vida de esta persona.

El abogado murciano Fernando Losana es el letrado defensor de esta familia y ha logrado una sentencia a favor para que la Consejería de Salud instaure un tratamiento para el afectado, que sufre alfa manosidosis, una enfermedad degenerativa y a la postre mortal y que solo ha sido diagnosticada en seis personas en España.

Esta extraña patología se presenta en uno de cada 500.000 nacimientos vivos y se caracteriza por tener, entre otras cosas, manifestaciones como inmunodeficiencia, anomalías esqueléticas (disostosis múltiple, escoliosis y deformación del esternón), discapacidad auditiva (sordera neurosensorial), trastorno progresivo de las funciones mentales y del habla y, con frecuencia, periodos de psicosis, debilidad muscular, macrocefalia con frente prominente o estrabismo.

En España solo hay contabilizados seis casos de esta extraña patología, que produce numerosas anomalías

El tratamiento en concreto consiste en una terapia enzimática sustitutiva, con principio activo de velmanasa alfa, que desde el año 2018 no está disponible en España porque no se paga con fondos del Sistema Nacional de Salud y que tiene como objetivo evitar el progreso de la enfermedad. En la actualidad, no existe otro medicamento constatado que logre curar ni evitar la progresión de la alfa manosidosis.

La reclamación realizada por el padre del menor afectado ponía de manifiesto que la Consejería de Salud «vulneraba el derecho fundamental a la vida y el derecho fundamental a la igualdad al no instaurar el tratamiento que evita la progresión de la enfermedad».

De hecho, en otras comunidades como Andalucía y Madrid sí se ofrecía el medicamento a los afectados con esta misma enfermedad ‘ultra-rara’ y también se utilizaba en la Región cuando el tratamiento era gratuito. Pero en el momento en el que hubo que pagarlo, debido a su alto valor económico al tener que adquirirlo en el extranjero, «se decidió no autorizarlo porque, según la Comisión de Farmacia, no se acreditaban los beneficios del tratamiento», detalla el abogado Losana.

Por ahora no hay ningún medicamento que logre curar esta enfermedad, pero la velmanasa alfa logra frenar su progreso

La Sala de Lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia determinó hace unos días, siguiendo la misma tesis de otra sentencia que falló a favor de otro menor de Cataluña defendido también por el abogado murciano para que se le concediese otro fármaco, que a José Luis se le debe ofrecer también su tratamiento.

Aparte del beneficio propio para este menor, según Losana, esta segunda sentencia a favor de concederle un tratamiento para una persona con enfermedad rara «crea una doctrina respecto a estas situaciones y genera conocimiento, conciencia, por lo que sirve para que llegue a las administraciones. Insisto en que esto ayuda a mostrar a las familias afectadas que estas decisiones se pueden recurrir y conseguir. Hay gente que se queda colgada porque no sabe que se puede pelear», subraya el letrado.

Una puerta de esperanza

Con la sentencia a favor de este menor se le ha abierto también una gran puerta de esperanza a Óscar, un chico de 38 años de la Región también afectado por esta misma enfermedad y que todavía está a la espera de la tramitación judicial para ver si se le devuelve el tratamiento que él sí se le ofreció en un primer momento. Con la gran noticia celebrada estos días, Fernando Losana decidió reunir a ambas familias en Murcia para darles un aliento más de esperanza y demostrarles que sí se puede conseguir mejorar su calidad de vida.

Aunque a José Luis no se le llegó a ofrecer el tratamiento, a Óscar sí que se le llegó a aplicar en la Arrixaca. Su facultativa en numerosos informes dejó constatado por escrito los beneficios que se obtenían al aplicárselo, pero «cuando la Arrixaca se encontró con la situación de que tenía que pagar el medicamento, que hasta la decisión europea de comercialización lo facilitaba el laboratorio a coste cero, elevó la cuestión a la Comisión de Farmacia porque había que comprarlo y ésta decidió no autorizarlo por las mismas razones por las que se denegó la petición de tratamiento para el menor», expone Losana.

Tanto los familiares de José Luis como los de Óscar son conscientes de que es necesario que estas personas, a pesar de sus múltiples problemas, tienen derecho a vivir su vida lo mejor posible. A veces las cosas más simple son las más extraordinarias. Pasear con sus padres o salir a tomar un refresco son acciones muy cotidianas para todos, pero que ellos valoran cada día y en cada momento. Y que, sin duda, con la ayuda del tratamiento podrán seguir disfrutando durante más tiempo en mejores condiciones.

"Esta resolución es muy importante, sabemos que Óscar va detrás"

María recibió la noticia de que la Justicia le daba la razón al joven José Luis con gran emoción y siendo consciente de que es un hilo de esperanza para que su hijo Óscar, que también sufre alfa manosidosis y que tiene 38 años, pueda volver a recuperar el tratamiento que hace tres años se le dejó de ofrecer: «Esta resolución por vía judicial es muy importante para nosotros, sabemos que nuestro hijo va detrás», afirma esta madre.

«Tenemos que hacer todo lo posible para que su calidad de vida, por lo menos, deje de empeorar . Es el mayor de Europa con esta enfermedad», explica María, quien apunta que Óscar entró en el año 2013 en un ensayo clínico en Córdoba para ver los efectos del tratamiento. «Estuvimos un año entero yendo de Murcia a Córdoba todas las semanas. Cuando finalizó el ensayo clínico, ofrecieron usar el mismo tratamiento en la Arrixaca en modo ‘uso compasivo’, es decir, que mientras que el tratamiento no está aprobado para su comercialización el laboratorio lo suministra de forma gratuita».

Así fue durante cinco años, pero la «sorpresa» se produjo cuando el medicamento fue aprobado por la Agencia Europea del Medicamento: «La Arrixaca lo retiró, a pesar de que Óscar consiguió ganar más movilidad, pero se escudaban en que no estaba demostrada su eficacia». Además, «los mismos informes del departamento de Genética del hospital demuestran que, aunque el tratamiento pretendía frenar el deterioro de la enfermedad, también conseguía mejorar en algunos aspectos la vida de Óscar», defiende su progenitora.

María espera que su hijo pueda recuperar «en el menor tiempo posible» el tratamiento: «La sentencia de esta semana a favor de José Luis ha sido toda una alegría, lo conocemos de toda la vida». Además, explica que el murciano Juan Carrión, presidente de la Asociación de Enfermedades Raras D’Genes y de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), está en constantes conversaciones con la Consejería de Salud para intentar que se comprenda «la necesidad y urgencia» de que a Óscar se le devuelva al tratamiento, porque por la vía judicial, «como muy pronto se podría resolver a partir del mes de septiembre».