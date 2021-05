Los casos activos por la covid permanecen estables una jornada más en la Región con 734, según informaron ayer desde la Consejería de Salud. Es prácticamente el mismo dato que se ha ofrecido durante toda la semana debido a que el número de nuevos casos detectados y el de curados es parecido. En los últimos cinco días este indicador ha oscilado entre los 715 y 736. Ayer se detectaron un total de 67 nuevos casos, de los cuales 26 correspondieron al municipio de Murcia, 7 a Cieza y 4 a Cartagena. El resto estuvieron repartidos entre diversas localidades. En las últimas 24 horas se ha producido una muerte a causa del virus, la de un varón de 70 años de Lorca. Además, ha subido ligeramente los ingresados en UCI al pasar de 18 a 22.

Esta estabilidad tiene lugar en un momento en el que la campaña de vacunación ha ganado velocidad y está cerca de culminar la vacunación de los mayores entre 70 y 79 años. Entre ayer y hoy, tal y como anunció la Consejería de Salud, se ha emprendido la vacunación de todas las personas de los municipios de Murcia y Lorca de más de 70 años que no hubieran recibido la citación todavía. Los mayores sólo tenían que presentarse en los centros de vacunación habilitados portando el DNI y la tarjeta sanitaria.

Durante la jornada de ayer, en el Estadio Nueva Condomina, estaban llamados todas las personas de entre 75 y 79 años si necesidad de cita previa. Por otra parte, en el Centro de Salud de San Andrés se reservó para administrar las dosis a 600 pacientes de riesgo.

Durante la jornada de hoy está previsto que se vacune de su segunda dosis 700 mayores de 80 años en los Servicios Municipales del Jardín de Salitre en Murcia.

Este domingo, en Nueva Condomina, acudirán las personas nacidas entre 1947 y 1951 (franja de 70 a 74 años) desde las 9.00 hasta las 19.00 horas.

En Lorca, en el Pabellón Felipe VI podrán hacerlo todas las personas que no hayan sido citadas y que hayan nacido entre 1942 y 1951 (la franja de edad de 70 a 79 años), de 9.00 a 14.00 horas.

Críticas a la campaña

No son pocos los colectivos que han criticado la organización y la logística en la campaña de vacunación regional, donde se han dado multitud de errores en el sistema de citación. Ayer, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia (ADSP-RM) exigió que la campaña pivote en la estructura pública sanitaria de los centros de salud y por tanto «acercar el máximo posible la vacunación a los municipios de mayor población, en especial en los grupos de edad más avanzada y contando con las entidades locales que han mostrado una colaboración excelente». ADSP-RM criticó las vacunaciones masivas centralizadas en ocho puntos que obliga a muchas personas a desplazarse hasta municipios mal comunicados «y en ocasiones con largas esperas de pie y en condiciones climáticas desfavorables».

Por otra parte, solicitan una mayor coordinación entre Salud Pública y el Servicio Murciano de Salud, «para que los centros de salud dispongan de información concreta y actualizada que puedan transmitir a los miles de ciudadanos que preguntan diariamente». Esperan también que se cuente con la población inmigrante en situación no regularizada. «Es preciso tomar conciencia colectiva de la necesidad de vacunación a nivel mundial y de apoyar iniciativas como la europea ‘Derecho a una cura’ (Right to cure) a la que invitamos a la Comunidad a adherirse», propuso la ADSP-RM.