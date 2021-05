Mientras miles de trabajadores, movilizados por los principales sindicatos y los partidos políticos del espectro de la izquierda llenaban hoy la Gran Vía de Murcia, centenares de personas se reunían esta mañana en el aparcamiento de Carrefour Zaraiche en torno a los líderes de Vox en la Región para reivindicar otro tipo de sindicalismo: el promovido por Solidaridad, una fuerza sindical auspiciada por el partido de Santiago Abascal en toda España. Tras el contacto con los medios de comunicación, una caravana de coches se dirigió hasta la Plaza de España.

La diputada nacional de Vox por Murcia, Lourdes Méndez, hizo una breve descripción de la situación que está a travesando España. “La pandemia ha dejado más de 100.000 muertos en España, tenemos más de 4 millones de parados, casi 5 contando los ERTE, hoy miles de autónomos han tenido que dejar su empleo, y muchas empresas han cerrado”, sostiene. En cuanto a la Región recordó que ya son “más de 200.000 los desempleados” y que “5.000 autónomos están en riesgo de cerrar sus empresas; mientras tanto, el Gobierno lo único que ha hecho es subir impuestos y no ofrecer a los autónomos ningún tipo de exención”.

En mitad de este sufrimiento, según Méndez, “los sindicatos de siempre se han callado en mitad de esta crisis sanitaria, social y económica; no han dicho nada”. La diputada de Vox denunció que se les ha subido un 52 por ciento la subvención “para que permanecieran callados, cuando nuestros jóvenes no puedo iniciar un proyecto de vida porque el 40 por ciento de ellos están en el paro”.

También tuvo palabras para la inmigración ilegal, “miles de inmigrantes llegan a nuestras costas y por lo visto no están sometidos a ningún tipo de restricción como los demás murcianos”. Por todo lo dicho, Lourdes Méndez cree “imprescindible” que surgiera un sindicato como el de Solidaridad que “lo que hace es defender realmente lo que importa, denunciar que no está ayudando ni protegiendo a los trabajadores que se sienten desprotegidos ante un Gobierno al que no le importa la crisis laboral que estamos sufriendo, porque lo único que han hecho es aprobar leyes de carácter ideológico”. En este sentido, recordó que el Ministerio de Igualdad “tiene 500 millones de euros para introducir leyes sin demanda e innecesarias”.

Sobre la posibilidad, muy comentada entre los periodistas, de que la movilización de los sindicatos UGT, CCOO y USO, y los de Solidaridad se cruzaran en las calles de Murcia, Méndez señaló que sus movilizaciones son siempre planteadas sin “agresividad y sin violencia; son otros los que vertido amenazas sobre VOX”. La diputada de VOX se hizo eco de la detención de “dos escoltas de Pablo Iglesias por haber instigado la violencia contra VOX; es una noticia absolutamente escandalosa y me gustaría que salieran los demás partidos a denunciar lo que está ocurriendo contra nosotros”.

La caravana de Solidaridad sólo pretende, según Méndez, anunciar a los ciudadanos de Murcia que “existe un sindicato que no está con intereses políticos ni bajo subvenciones estatales, y por tanto absolutamente libre para defender a los trabajadores murcianos”. “Esperamos no tener que recibir agresiones ni amenazas por otros partidos”, finalizó la diputada nacional.

Por su parte, la portavoz de Solidaridad, Inmaculada Pérez, leyó un manifiesto en el que entre otras cuestiones se afirma que “ni en los peores momentos de la pandemia los liberados sindicales de la sanidad fueron capaces de reincorporarse a sus puestos de trabajo para arrimar el hombro a sus compañeros”. El manifiesto insistió en la idea transmitida por la diputada de Vox. “Es más necesaria que nunca una alternativa en defensa de los que más han perdido en esta crisis, que señale a los políticos y organizaciones que quieren cargar sobre los trabajadores el peso de la recuperación económica, mientras que ellos mantienen sus privilegios a costa de nuestros impuestos”, aparece en el escrito de Solidaridad.

Por último, este sindicato prometió que seguirán trabajando para “señalar” a los que han expropiado el derecho del trabajo a los españoles y a los murcianos. “Frente a los que viven de promover el odio entre trabajadores y empresarios, hay una alternativa dispuesta a señalar a aquellos que han expropiado el derecho al trabajo de los españoles con sus toques de queda, sus restricciones injustas y su división entre empleos esenciales y no esenciales. Esta alternativa se llama Solidaridad y va a luchar sin descanso por el presente y el futuro de todos los trabajadores de España”. El acto de lectura se cerró con gritos de “Viva España, Viva la Guardia Civil, y Viva Vox”.