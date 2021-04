Ante las duras críticas que los médicos de familia lanzaron ayer, a través de La Opinión, al SMS por su falta de previsión y planificación para recuperar la presencialidad en Atención Primaria y afrontar la desescalada en condiciones, fuentes de la Consejería de Salud aseguraron ayer que la Atención Primaria «no ha dejado de ser presencial en ningún momento».

En cuanto a la falta de los refuerzos prometidos, algo denunciado por el Sindicato Médico y por la Sociedad Murciana de Medicina Familiar, Salud señaló que de cara al segundo semestre del año, «cada área está elaborando una propuesta de necesidades de personal facultativo que se incorporará a partir del 1 de junio». Ademas, aseguran que se contará tanto con los facultativos que terminan la residencia como con el personal de refuerzo covid que se contrató para la pandemia. Estos contratos finalizan mañana y Salud ya ha confirmado que los prorrogará.

Recelo ante el anuncio

La Comunidad prometió hace meses el refuerzo de profesionales en prácticamente todos los centros, al menos un médico y una enfermera más, al margen de los contratos que se pudieran hacer vinculados a la covid. Tal y como ya denunció la Sociedad de Medicina Familiar a La Opinión, estas incorporaciones no llegaron a producirse en la mayoría de los centros. Después llegaron los contratos de ‘refuerzo respiratorio’ para asumir la sobrecarga de trabajo vinculada a la pandemia que consistía, también, en un médico y una enfermera. Esa medida sí llegó a implantarse pero «se han usado como un comodín; no están haciendo su función de refuerzo respiratorio sino que están ocupando la baja o la suplencia de otro profesional del equipo», explicó el vicepresidente de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar, Jesús Abenza,que confirmó lo anunciado por la Consejería y señala que, efectivamente, está previsto que se prorroguen los contratos que finalizan el 30 de mayo. Por otra parte, existe la promesa de incorporar nuevas plazas en los centros de salud con un cupo asignado, «pero eso va a coincidir con una fase en la que la transición va a ser muy complicada, porque todavía no se han incorporado y hay que retomar la presencialidad, y afrontar el aumento de las consultas, el rediseño de las agendas y la acumulación de pacientes en sala de espera», sostiene el responsable de la Sociedad de Medicina Familiar. Esta situación, en opinión de Abenza, puede provocar de nuevo el colapso y la masificación de la Atención Primaria regional.