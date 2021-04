En una comunidad que está viendo crecer al sector fotovoltaico desde hace años, los datos que se registran de su actividad son importantes. La Región mantiene un 10% de la potencia acumulada de toda España. A nivel nacional hay una potencia instalada de 11.700 megavatios (MW) mientras que Murcia mantiene 1.221 MW, de los cuales 160 MW es la potencia que se sumó el pasado año con la puesta en marcha de las nuevas plantas fotovoltaicas.

Los datos, recogidos por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), «muestran una región que ha apostado tanto por las plantas grandes de energías renovables como por el autoconsumo», señala Rafael Benjumea, presidente de la patronal del sector a nivel estatal. Benjumea estuvo ayer acompañando a la secretaria de estado de Energía, Sara Aagesen, durante su visita a varias instalaciones de energías renovables y empresas de las fotovoltaicas en la Región y este jueves estará con empresarios locales presentando el Plan de Recuperación del Gobierno estatal con fondos europeos para las compañías energéticas.

El presidente de la patronal destaca que a día de hoy el autoconsumo en hogares y empresas se encuentra varias trabas que parten de la falta de una tramitación específica para este tipo de obtención de energía a baja escala. Hasta ahora, la instalación de placas solares en una vivienda debe seguir la misma burocracia administrativa que las que realizan las grandes plantas fotovoltaicas, «algo que no tiene sentido porque hay cientos de megavatios de diferencia en la producción».

Por un lado, las licencias de obras son un escollo para el autoconsumo. La patronal busca desde hace un año con el Ministerio para la Transición Ecológica eliminar el requisito previo de licencia de obra, «no por ser un tema económico, sino por no añadir más tiempos de espera». La UNEF espera que «pronto» la dirección general de Energía y Actividad Industrial y Minera de Murcia, «que ha mostrado gran interés por nuestra propuesta», elimine esta traba antes de que acabe el año. Otro problema se encuentra en el desconocimiento de los funcionarios de los ayuntamientos regionales a la hora de tramitar este tipo de proyectos, «algo que buscamos solucionar formando a los funcionarios».

Crecimiento imparable del sector

La llegada de multinacionales a la Región de Murcia para instalar grandes plantas fotovoltaicas ha llevado al sector local a alertar de una especulación sin control en la actividad de las energías renovables. Benjumea entiende que siempre hay «dudas y confusiones» cuando una territorio se enfrenta a un «proceso disruptivo» como es el crecimiento del sector fotovoltaico. «La inversión extranjera no compra tierras, sino que invierte en instalaciones porque es un negocio muy intensivo en capital y por tanto atrae la atención de los inversores, y eso en un territorio como Murcia es bueno».

No se muestra partidario de una regulación del sector para poner coto a las instalaciones de macroplantas solares, pero añade que «esto es un mercado en el que podemos participar todos, tanto empresas locales como multinacionales». El presidente de la patronal apuesta por emplear terrenos donde no se tenga un impacto ambiental importante y donde no exista otro uso alternativo más rentable del terreno.