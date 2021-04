Los pacientes de la Región tienen que esperar 104 días de media para una operación, un 39% más que hace 12 meses. Así lo ha expuesto la portavoz del Grupo Mixto, María Marín, durante la presentación de una moción para elaborar un nuevo plan de gestión para la reducción de listas de espera en el Servicio Murciano de Salud tras el crecimiento provocado por la pandemia de la Covid-19.

Según ha apuntado durante el debate de su iniciativa, es "preocupante" el aumento del tiempo de espera. "Si hace un año eran 94,333 pacientes a la espera de consulta externa, a día de hoy son 51,914, apenas ha variado el dato", ha dicho.

La parlamentaria ha recalcado que en la tercera oleada de la Covid-19 "ha aumentado aún más la presión en las consultas externas, pasando de 64 a 116 días, un 81% más".

La iniciativa del Grupo Mixto no ha salido adelante, pero sí una enmienda a la totalidad del PP. La diputada del PP Mari Carmen Ruiz ha indicado que "el que haya mejorado la situación sanitaria, está permitiendo que se recupere la actividad asistencial en la Región. En medio de una pandemia hay que centrar todos los recursos en pacientes covid y esto trastoca todo el sistema", ha explicado.

La diputada del PP ha reconocido un incremento en las listas de espera, en todas las comunidades, pero ha expuesto que la presentación de la enmienda a la totalidad es "porque los pacientes no pueden esperar a que se aprueben los presupuestos o a la espera de un plan regional. Por eso ya nos hemos puesto a trabajar y se han destinado todos los recursos humanos y necesarios".

Según ha dicho, desde el mes de febrero disminuyó la presión asistencial en los hospitales, "se volvió a esa normalidad progresiva en la atención sanitaria. Ha dado resultados, ha permitido que 1.000 personas ya no estén en lista de espera".

La diputada del PSOE Rosalía Casado piensa que con su enmienda, el PP lo que pretende es "continuar con su nefasto plan de gestión y todo continuará de manera caótica". Ha reprochado también al PP el haber "quitado los puntos masivos de vacunación en muchos municipios como Águilas".

Desde el Grupo Parlamentario Vox, Francisco Carrera se ha interesado por si desde el Gobierno central se enviará dinero a la Región para "reducir las listas de espera"

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha señalado, por su parte, que la crisis que está provocando este coronavirus "nos está recordando la importancia de defender la sanidad pública. Este problema no es solo de la Región de Murcia y dentro de lo mala que es esta situación para todos debemos de valorar positivamente los datos del sistema nacional de salud". Según ha apuntado, mientras los tiempos de espera para ser operado en Murcia se situó en el primer semestre de 2020 en 118 días, en el conjunto de España el tiempo medio es de 170 días.

TRASVASE TAJO-SEGURA

Durante el debate parlamentario el Pleno ha mostrado su rechazo a la modificación que pretende realizar el Gobierno central de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. Durante el debate de esta moción, presentada por el PP, solo se han abstenido el Grupo Mixto y Pascual Salvador, de Vox.

El diputado del PP Jesús Cano ha recordado que "nos estamos jugando todos nuestro futuro, y ante eso solo cabe quitarnos las camisetas de nuestros partidos políticos, y ponernos todos la misma camiseta, la de la Región de Murcia". Ha detallado que se trata de un momento "fundamental" de la historia del trasvase, que ha propiciado que la Región de Murcia sea una tierra próspera. La de las reglas de explotación, y la anunciada subida de los caudales ecológicos del Tajo, "es el jaque mate al Trasvase", ha añadido.

El socialista Alfonso Martínez se ha mostrado preocupado por el presente y futuro del sector agroalimentario en la Región. "Nunca le ha faltado agua a la Región con un gobierno socialista ni para beber ni para beber. Siempre nos van a encontrar defendiendo el trasvase Tajo-Segura", ha argumentado.

Sobre el asunto del Trasvase desde el Grupo Mixto han coincidido en rechazar "la modificación unilateral de las reglas de explotación del memorándum del trasvase, pero no negamos la incidencia del cambio climático". "Defendemos que no se reduzcan los caudales objetos de trasvase hasta que no existan alternativas hídricas para el sureste español, pero esas alternativas deben arbitrarse de forma inmediata", han indicado.