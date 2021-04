El sindicato Sidi ha interpuesto una denuncia penal a la Consejería de Educación por un posible delito de prevaricación al tratar de forma discriminatoria al personal interino de la Región de Murcia. La denuncia viene motivada por el caso de una interina a la este departamento del Gobierno regional no concedió una reducción de jornada para cuidar a sus hijos "y a la que tenía derecho de manera indubitada", señala la organización sindical.

Luis Prieto, abogado y secretario de Relaciones Externas y Jurídicas de Sidi, alerta sobre esta situación generada por la Consejería, ya que podrían denegar de forma sistemática permisos de maternidad, de matrimonio o incluso el permiso por enfermedad o riesgo por embarazo, a cualquier interina. La respuesta facilitada a esta trabajadora de la Consejería de Educación es que no tenía derecho a dicho permiso ya que ocupaba una plaza como profesora sustituta y que esa reducción de jornada implicaría volver a contratar a otra persona mientras durase su solicitud.

La organización sindical también alerta que durante el periodo vacacional de Semana Santa se despidieron a varios interinos con efecto retroactivo al reincorporarse el funcionario a su puesto, dando de baja a las personas sustitutas desde el mismo día que comenzaban las vacaciones. Otros casos flagrantes y discriminatorios para Sidi han sido el de interinos que han sido nombrados para ocupar una plaza vacante pero, al no existir esta por diversos motivos, no tienen opción a lograr otra plaza en los llamamientos y deben regresar a la bolsa de trabajo sin derecho a cubrir otra sustitución.

Hace unas semanas el SIDI ya ganó una sentencia que prohibía cesar a los interinos los viernes cuando el funcionario de carrera se reincorporaba el lunes ya que se les privaba el derecho al descanso semanal retribuido. Esto era discriminatorio, ya que "un funcionario de carrera por trabajar de lunes a viernes cobra los siete días de la semana y la Consejería pretendía que el interino en idéntico caso solo cobre 5".

Y que creaba el precedente de no haberlo impugnado que a los 6.000 interinos de esta región se les cesara los viernes y se los nombrara el lunes siguiente ya que según los argumentos de la Consejería como los sábados y domingos no son lectivos no los necesita. Pese a la contundencia de la sentencia, la Consejería de manera vergonzante la ha recurrido de manera torticera, para poder seguir haciendo lo mismo con centenares de interinos hasta que esa sentencia sea firme.