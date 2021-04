«Tengo que sacar más sillas y mesas paras las clases, pero hasta que no reciba las indicaciones de la Consejería tengo las manos atadas». A una semana de que se lleve a cabo la vuelta a la presencialidad total en las clases de Infantil, y a dos en Primaria, directores de los colegios de la Región muestran su malestar con la Consejería de Educación por la tardanza en la preparación de los nuevos protocolos que esperan para garantizar las medidas de seguridad en las aulas. No esperan que cambien mucho, al menos para Infantil, porque se mantendrán los grupos burbuja en cada clase aunque ya no falte el 20% del alumnado cada día. «Pero se hace necesario conocer ya las nuevas condiciones, comunicárselas a los padres y preparar el colegio».

Y es que la reorganización de los centros no es tarea fácil. La vuelta a la presencialidad solo de los alumnos de segundo de Bachillerato en marzo sufrió una demora de varios días porque, sobre todo los institutos más grandes y con más líneas, necesitaron tiempo para encajar a cada clase en un espacio adecuado del centro. Los equipos directivos no le ponen pegas a la presencialidad en estas dos etapas, algo que llevaban pidiendo desde hace meses dado el poco impacto que había tenido el coronavirus en las aulas, pero se muestran críticos por el poco tiempo entre el anuncio del regreso integral de los estudiantes y el día señalado para ello.

Pese a que Educación aseguró que desde el mismo lunes comenzó a ponerse en contacto con los centros educativos afectados por esta medida, los equipos directivos de varios colegios señalaban ayer a este periódico que todavía no habían recibido ningún correo o circular con indicaciones de la Consejería.

La Consejería insiste en que los técnicos están trabajando en la orden que regule el funcionamiento y los protocolos de los centros en este nuevo escenario. A finales de esta semana y la siguiente deberían estar dichas instrucciones, que abarcarán tanto a Infantil, que regresan el 29 de abril, como a Primaria, que vuelven el 6 de mayo. Entre las medidas que los directores quieren estudiar está la reorganización de los comedores, que ya funcionan con diferentes turnos de comida, la distancia entre las mesas en clase o el refuerzo de personal por aula con la vuelta de todos los alumnos. Educación espera convocar pronto a la comisión de directores de Primaria para explicarles las novedades.

Cambios de opinión

El esperado anuncio de la Consejería de Educación llega tras varios cambios de opinión del Gobierno regional. Tras la llegada de Mabel Campuzano, diputada de la Asamblea regional expulsada del partido Vox, al departamento educativo en plena Semana Santa, el regreso en mayo de los alumnos de hasta 12 años se canceló. Desde febrero se venía anunciando la intención de finalizar el modelo semipresencial en los colegios pero de los primeros anuncios de Campuzano como consejera fue el de paralizar estos planes.