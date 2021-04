La plataforma SOS Mar Menor ha denunciado que el Gobierno regional no tiene intención de frenar la degradación del ecosistema del Mar Menor, "ni para iniciar una gestión integral del espacio y su área de influencia, que garantice su conservación futura". Las organizaciones Pacto por el Mar Menor y Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (FAVCAC), que forman parte de la plataforma junto con Ecologistas en acción, Anse y Asociación de Pescadores, asistieron mediante videoconferencia a la reunión del Comité de Participación Social del Mar Menor. Lo hicieron con la esperanza, señalan, de que se hubiera producido un cambio en la actitud del Gobierno Regional, y que sirviera para llegar a acuerdos sobre la implementación de medidas realmente eficaces para la recuperación de la mayor laguna litoral española. La plataforma recuerda que precisamente los representantes de organizaciones ecologistas y vecinales abandonaron dicho comité hace meses, por la falta de participación.

Durante la reunión, los representantes de Pacto por el Mar Menor y Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca constataron que tanto los responsables de la Comunidad Autónoma para el Mar Menor, como los representantes del exiguo Comité Científico superviviente –abandonado también por muchos de los investigadores que lo integraban por su falta de operatividad real– siguen derivando la responsabilidad del estado del Mar Menor a fenómenos naturales y a otras administraciones, a pesar de ostentar la CARM la mayoría de las competencias en la zona.

Los colectivos expresaron su preocupación por la ausencia de otras instituciones sociales en estos encuentros, por la escasa utilidad e influencia en la toma de decisiones en este comité, que se ha convertido en mero púlpito del ejecutivo. Tras la intervención de los profesores Ángel Pérez Ruzafa (UMU) y Javier Gilabert (UPCT), "ha quedado claro que la situación del ecosistema del Mar Menor sigue siendo crítica, a causa de la eutrofización provocada por la contaminación por nitratos y fosfatos, de origen mayoritariamente agrícola, a lo que se suman otros impactos como la caída de salinidad en las aguas del Mar Menor, principalmente por su mayor conexión con el Mediterráneo". De las ocho actuaciones que propone realizar el Gobierno de la Región de Murcia, "todas menos una son actuaciones en las orillas del Mar Menor, de escasa relevancia para la recuperación del ecosistema, ya que no inciden en el origen del problema, y algunas son puramente estéticas y de cara a la galería”. Sólo la propuesta de reforestación de la cuenca vertiente parece actuar en origen para reducir las escorrentías en cabecera de la cuenca, aunque no se aclaró el contenido del proyecto, explican desde la plataforma, ni su alcance, ni cuando se pondrá en marcha.

Durante la reunión, solo los representantes de las organizaciones sociales y ecologistas preguntaron por las medidas para hacer eficaz el cumplimiento de la Directiva de Nitratos y evitar la contaminación del acuífero del Campo de Cartagena, aspectos que no se están implementando suficientemente. También reclamaron una respuesta a las tres denuncias presentadas ante la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por incumplimiento de la Ley 3/2020, por realización de agricultura intensiva en la zona de 1.500 m el 7/12/2020, de las que no se ha tendido noticia hasta el momento, más allá de la manifestación en la reunión de que no les constaba haberlas recibido.

También se informó de que, después de seis meses trascurridos desde la aprobación de la ley 3/2020 de Protección y Recuperación de Mar Menor, se pone ahora en marcha la creación del Consejo del Mar Menor, trámite que todavía llevará muchos meses y del que los colectivos esperan que sea un Consejo articulado en sus estatutos, de forma que haga posible llevar la voz de la sociedad murciana y que permita influir en la toma de decisiones del mismo.

Para los colectivos que integran la SOS Mar Menor, la actuación del Gobierno regional en el Mar Menor y Campo de Cartagena "deja mucho que desear". En vez de poner soluciones reales a la degradación del ecosistema, parece más ocupado en repartir la responsabilidad de sus competencias a otras administraciones, en culpar a fenómenos meteorológicos de lo que son consecuencias de la actividad humana, en no contrariar al sector agrícola y en realizar actuaciones vistosas, pero inútiles, “a pie de playa”.

La plataforma apunta que no se ha desmontado ni un solo metro de regadío ilegal en el Campo de Cartagena, y no existe una labor de inspección suficiente para detectar y corregir irregularidades por parte de la Comunidad; medidas que contempla la ley del Mar Menor, como la plantación de setos de retención en explotaciones agrícolas, o las limitaciones del uso de nitratos en la primera franja perimetral, no se están cumpliendo; más de 18 meses después de su aprobación, siguen sin ponerse en marcha las medidas del Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia; tampoco se está desarrollando la Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras del Mar Menor y su Entorno, "que por cierto impide el dragado de las golas"; y no existe coordinación con el resto de administraciones implicadas, para aplicar las medidas de forma complementaria y más eficaz.