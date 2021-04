El «tajo» definitivo al Trasvase. Un informe elaborado por los ingenieros Francisco Cabezas y Ángel Urbina, que forma parte del conjunto de alegaciones presenta la Diputación de Alicante al futuro Plan Hidrológico del Tajo, revela que el aumento del caudal ecológico del río en 2022 provocará, finalmente, un recorte de 130 hm³ anuales del Trasvase, ya que la Confederación Hidrográfica prevé captar ese caudal de los embalses de Entrepeñas y Buendía, donde se almacena el agua que se trasvasa a la Región y a las provincias de Alicante y Almería.

En principio, se preveía que el recorte sería de 80 hm³, al elevar en tres metros cúbicos por segundo el caudal del Tajo. Pero ahora se sabe que en el borrador del Plan figura que para obtener ese caudal regular de 80 hm³ al año en el río se necesita aportar otros 50 hm³ de los denominados «caudales de generación», previstos para cubrir aspectos como la evaporación.

A los 130 hm³ habría que añadir, además, los 11 hm³ mensuales menos cuando las reservas estén en el ‘nivel 2’. «Este aspecto se queda casi en una anécdota después de descubrir lo que ya está negro sobre blanco y que, si no se modifica, significará el cierre del Trasvase», denunció ayer Ángel Urbina, presidente de la Sociedad de Transformación Agraria San Enrique.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto, por otro lado, un periodo para que las partes afectadas presenten alegaciones al proyecto para recortar el caudal del trasvase Tajo-Segura y habrá una segunda vuelta en el Consejo Nacional del Agua. No parece que vaya a cambiar mucho la situación y lo más normal es que vuelva a haber rodillo. Los Gobiernos de la Región y de la Generalitat Valenciana y los regantes presentarán alegaciones en la línea de que no hace falta tocar el caudal, advirtiendo del descalabro económico y social que puede tener no contar con el agua del Tajo.

También inciden en que tan grave como recortar el Trasvase mensual de 38 hm3 a 27 hm3, será elevar los caudales ecológicos del río soltando el agua embalsada en Entrepeñas y Buendia, lo que significará el «tajo» definitivo al Trasvase». La intención del Ministerio es que esta medida se apruebe antes de final de año.

El Gobierno regional ya envió el pasado mes de octubre las alegaciones pertinentes a la modificación del Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el Acueducto Tajo-Segura. Asimismo, la Comunidad votó en contra en el Consejo Nacional del Agua, celebrado el pasado lunes 29 de marzo, al cambio de las reglas por suponer una rebaja de 38 hm3 a 27 mensuales cuando la cabecera se encuentre en nivel 2.

También el Scrats ha presentado alegaciones y ha organizado una ronda de movilizaciones ante la sede del Ministerio y ante las delegaciones del Gobierno de Murcia, Almería y Alicante, que se celebrarán en el mes de mayo.