El vicerrector de Profesorado y Promoción Institucional de la UPCT, Luis Javier Lozano, explica cómo ha gestionado la institución la adaptación de su docencia a la pandemia.

«En los momentos más críticos de la pandemia nadie cuestionaba que había que impartir las clases online, pero en cuanto mejoraron las cifras cada persona tenía una visión de lo que era ‘aceptable’ y lo que no, y eso ha generado un debate continuo en el seno de la comunidad universitaria», señala.

«El balance del primer cuatrimestre en cuanto a tasas de éxito y satisfacción de los estudiantes es similar al del curso 19/20», subraya Lozano.

¿Cómo adaptó la UPCT su enseñanza presencial al formato online?

La enseñanza online no consiste en replicar las clases de pizarra a través de una pantalla. Supone un cambio metodológico mucho más profundo. Con la irrupción de la pandemia las universidades se han remangado, y mucho. No hemos impartido toda la docencia presencial que queríamos, pero hemos minimizado cualquier riesgo de contagio en las aulas. En el caso de la UPCT, apenas una semana después del inicio del estado de alarma ya teníamos las primeras recomendaciones para la docencia no presencial, y en apenas un mes, el profesorado disponía de una guía de buenas prácticas para la evaluación online, además del inicio de los trabajos para una solución de software propia para la supervisión de los estudiantes durante los exámenes.

¿Cómo valora el papel de los docentes?

El profesorado ha hecho un esfuerzo incalculable de dedicación para poder adaptarse a tener que transmitir conocimientos, adaptar metodologías y acompañar al estudiante en su proceso formativo en un contexto completamente desconocido. Tanto el volumen de materiales multimedia que se ha elaborado a lo largo de este año como el número de horas de clase retransmitidas ha sido tremendo, y las opiniones de los estudiantes han corroborado la mejora de la calidad de estas herramientas.

¿La docencia semipresencial va a ser habitual tras la pandemia?

La pandemia ha acelerado algunas transformaciones que estaban pendientes en la universidad española, pero aún es pronto para valorar qué aspectos han venido para quedarse, y qué otras soluciones provisionales deben revertirse para recuperar todo lo positivo que conlleva la experiencia presencial en la universidad.

¿Habrá diferencias entre carreras?

Cada título universitario tiene un contexto diferente en lo que se refiere al perfil de los estudiantes y las competencias que se pretenden adquirir, por lo que no podemos extraer una conclusión universal. Probablemente en títulos de Máster de una mayor componente teórica, la migración parcial hacia la formación online sea positiva, pero en títulos de grado, de carácter eminentemente práctico, debemos recuperar cuanto antes la presencialidad.

¿Cómo será el próximo curso en la UPCT?

El curso próximo aún se plantea con reservas, pero tenemos la esperanza de que el profesorado universitario forme parte de los protocolos de vacunación cuanto antes para que no haya ninguna limitación a su labor presencial. Por lo demás, trabajaremos la planificación de horarios, los aforos y las medidas higiénicas para maximizar el uso de nuestras instalaciones, pero sin perder de vista la protección de la salud de la población.

¿Las vacunas traerán la normalidad a los campus?

Va a seguir quedando una preocupación residual por el riesgo de contagio que debemos interiorizar cuando antes para recuperar la normalidad. Lo estamos viendo con las complicaciones informadas en algunas personas que han recibido las vacunas, de tal forma que la población está elevando a categoría de general lo que es un riesgo residual. Por esa regla de tres, no cogeríamos el coche o la bicicleta por temor a un accidente. Si a mí me preguntasen, me pondría tres dosis de AstraZeneca. Y en este sentido es importante recalcar que una población con más y mejor formación es la mejor garantía para afrontar cuanto antes la recuperación.

