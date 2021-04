Los efectos de la pandemia en la economía, el reparto de los fondos europeos de recuperación, el posible recorte del agua que llegará a la Región del trasvase Tajo-Segura, la aportación del cooperativismo ante el covid-19, el cambio climático y el futuro de la educación.

Todos estos asuntos y otros han sido analizados en la mesa de expertos de cooperativas ‘2021. Entre el optimismo y la cautela’, organizado por el diario LA OPINIÓN, por Juan Antonio Pedreño, presidente de la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia (UCOMUR) y el presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM), Santiago Martínez, en un evento moderado por el periodista Alejandro Lorente.

Pedreño afirma que con la pandemia muchas empresas lo han pasado muy mal y subraya «el compromiso de los cooperativistas con sus proyectos. La resiliencia ha permitido que se mantengan empleos y empresas». El presidente de UCOMUR confía en la recuperación del tejido económico y es optimista en que Murcia volverá a liderar el crecimiento del PIB, pero advierte de que «hay que capacitar a las personas ante las nuevas exigencias que el covid ha traído». Asegura que un reto fundamental es un pacto por el futuro de la Región, no circunscrito sólo a los agentes sociales, y cree que hay que apostar por un desarrollo sostenible, en el que «la economía social tiene muchas herramientas que aportar». También defiende un pacto por el empleo.

El pin parental no tiene sentido en las actividades curriculares y el ‘cheque escolar’ perjudica de igual manera a la pública y a la concertada Juan Antonio Pedreño - Presidente de Ucomur

Martínez indica que con el covid-19 el sector agroalimentario ha pasado «de un día para otro de ser criminalizado a ser un sector esencial». Destaca la rapidez de los agricultores para adaptar sus instalaciones a la nueva situación y dice que «hemos dado una lección a las empresas y a los gobernantes. La pandemia nos ha servido a todos para ver que en la Región de Murcia tenemos un gran sector». El presidente de FECOAM explica que para el sector la campaña de 2020 ha sido buena por la situación de la pandemia y comenta que «el consumo de frutas y hortalizas ha crecido como no se podía imaginar». Además, espera que en 2021 la vacuna «nos lleve a normalizar la situación».

Sobre la posible reducción del caudal ecológico del Tajo y la escasez de agua, Pedreño comenta que «el gran problema es que a veces dejamos a los agricultores solos, cuando es un asunto que nos afecta a todos. Por ello, la Región debe estar unida por encima de los colores políticos». Martínez dice que estamos en el mismo punto que hace 20 años y sostiene que hay cuatro temas que no se pueden utilizar como arma arrojadiza: la energía, la sanidad, la educación y el agua. Martínez señala que se trata de «un problema político puro y duro. Es grave que políticos del mismo partido tengan posiciones distintas». Y se muestra convencido de que el recorte del agua que llega a la Región «es algo que no hay quien lo frene y calculamos que habrá una reducción de entre el 40 y el 50 por ciento en los envíos de agua del trasvase».

Durante la pandemia hemos dado una lección a empresas y gobernantes, y ha servido para ver lo fuerte que es nuestro sector Santiago Martínez - Presidente de FECOAM

En cuanto a los fondos europeos, Pedreño considera que hay que presentar proyectos a los ministerios, haciendo hincapié en la transición ecológica, la digitalización y el sector turístico. Y destacó que las cooperativas han presentado un proyecto nacional de 1.700 millones de euros para un sistema de economía social en todo el país. Por su parte, Martínez cree que el fondo de recuperación europea «se va a quedar en agua de borrajas». Sobre la PAC, el presidente de FECOAM defiende que las ayudas «se repartan de forma equitativa a todas las hectáreas» y sobre el Brexit mantiene que «ha salido mejor de lo que pensábamos, pero lo que más nos preocupa es el encarecimiento del transporte».

Educación y cambio climático

Al hablar de la llamada ley ‘Celaá’ de educación, Pedreño, que también es presidente de las cooperativas de enseñanza (UCOERM), considera que «se puede respetar», a la vez que se aprueban normas «adecuadas» del proceso de admisión. Pedreño, que destacó el gran peso de las cooperativas en la enseñanza concertada, afirma que dicha ley «se ha politizado y se utiliza como ariete por unos y por otros».

Sobre las intenciones de la nueva consejera de Educación, Mabel Campuzano, ex diputada de Vox, Pedreño asegura que «el ‘pin parental’ no tiene sentido en las actividades curriculares, el ‘cheque escolar’ perjudicaría por igual a la pública y a la concertada, aunque por lo visto no se va a implantar, y estamos en contra de la libertad de creación de centros. Estas tres cuestiones ponen en peligro la situación educativa, mientras que no afrontamos el fracaso escolar, el abandono escolar y la reduccción de ratios, temas que afectan mucho a la Región de Murcia».

En cuanto al cambio climático, el presidente de FECOAM subraya las medidas impulsada por el propio sector agroalimentario y por ciertas instituciones. Como ejemplo de la realidad del cambio climático, Santiago Martínez cuenta que en la pedanía caravaqueña de Barranda «ahora se están plantando variedades que antes era impensable sin que se helasen. Algo está pasando y el sector lo está acusando».

Martínez mantiene que el sector está siendo innovador y está aprovechando más los recursos disponibles, a la vez que hace una fuerte apuesta por la economía circular, el reciclaje y las energías renovables.

Una apuesta por la competitividad y la sostenibilidad En las conclusiones finales, Juan Antonio Pedreño muestra su esperanza de que 2021 sea un año mejor que 2020 y aboga por dibujar una región de Murcia diferente, en la que el cooperativismo aporte lo máximo a la recuperación de empresas, porque «no podemos dejar que nadie caiga». También defiende la puesta en marcha de una «red de contención» para salvar miles de empleos y destaca que dentro del cooperativismo Murcia es la primera región europea en la recuperación de empresas. El presidente de UCOMUR asegura que hay que apostar por la digitalización, sobre todo en el sector turístico, y subraya que la economía social no se deslocaliza y está comprometida con la transición ecológica y la calidad de vida. «Si queremos -asegura- que mejore la competitividad hay que mejorar otras cosas, hay que adaptarse, desarrollar la digitalización, poner freno a la brecha digital y apostar por el desarrollo sostenible». También rompe una lanza a favor de un pacto de las competencias de los trabajadores e insiste en que «hay que poner en vanguardia el turismo, trabajando con inteligencia y apostando por la digitalización». Por su parte, Santiago Martínez hace hincapié en que «para ser sostenibles hay que ser competitivos y para eso las diferentes administraciones tienen que poner las cosas fáciles». Martínez defiende unas condiciones de trabajo adecuadas y hace referencia a la futura puesta en marcha en Murcia de un nuevo centro logístico de Amazon, que creará 1.200 puestos de trabajo. Al respeto, asegura que «con 600 o 700 euros al mes en esos empleos, es lo peor que le puede pasar a la juventud». El presidente de FECOAM añade que con este tipo de multinacionales «el comercio de la Región de Murcia va a caer. Ese tipo de empresas van a hacer mucho daño». Martínez apuesta por «respetar a los jóvenes y que tengan un sueldo digno. Eso es algo que las cooperativas sí lo estamos haciendo».





