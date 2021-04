La preocupación por la aparición de variantes de covid-19 en la Región de Murcia ha propiciado la puesta en marcha de un nuevo equipo de secuenciación genómica del coronavirus que alerte de un posible incremento de estas variantes.

Actualmente, se han detectado 292 de la cepa británica, 8 de la sudafricana y 1 de la brasileña. Así lo ha afirmado el consejero de Salud, Juan José Pedreño, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional.

El consejero de Salud ha asegurado que "la situación en la Región de Murcia sigue estando contenida", siendo la tercera comunidad autónoma que presenta uno de los mejores ratios en el territorio nacional con una tasa de 68 casos detectados en 14 días y de 31,2 a los 7 días.

Asimismo, el consejero de Salud ha manifestado que "la esperanza nos viene de la mano de la ciencia y la investigación que nos ha proporcionado la vacuna, y que ese es el objetivo de la Consejería de Salud y del Gobierno Regional". Pedreño ha asegurado que está previsto que esta semana se administren cerca de 70.000 dosis de vacunas. Hoy martes, 28.835 personas están citadas.

Estos datos, según Juan José Pedreño, son reflejo del "esfuerzo de la sociedad murciana y, en especial, de la eficacia de las medidas del Gobierno regional de López-Miras". Además, el consejero de Salud ha afirmado que los recursos materiales y humanos estarán supeditados al objetivo de "salvar vidas".

El consejero de Salud ha anunciado que esta semana comienzan con la vacunación de pacientes oncológicos transplantados, hemodializados, inmunodeprimidos y mayores de 40 años con síndrome de down.

Pedreño ve con preocupación la decisión del Gobierno nacional de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo. "El problema no es el estado de alarma sí o no, la situación es que nos quedamos sin plan B que nos aporte seguridad jurídica necesaria para poder actuar en el caso de repunte".

Desde el Grupo Socialista, el diputado José Antonio Peñalver ha celebrado que la evolución del virus esté mejorando en la Región. "Toda la población está esperanzada en la vacuna, es la mayor ilusión y esperanza", ha manifestado Peñalver. No obstante, ha remarcado el "cabreo" de un buen número de personas por la situación en el caos de las citaciones o que se tengan que desplazar 22 kilómetros de su municipio para vacunarse. "No quiero pensar que las vacunas tengan color político", ha afirmado el diputado socialista.

Por su parte, Pascual Salvador, de Vox, ha mostrado su preocupación por la inquietud generada entre la población por las vacunas. "Las guerras entre farmacéuticas y las administraciones públicas han colaborado en esa inquietud al suspender la vacunación de determinadas vacunas", ha asegurado Salvador. El diputado de VOX ha planteado en la Cámara si se llevará a cabo una campaña para contrarrestar esa inquietud en la población.

María Marín, diputada del Grupo Mixto, ha exigido al Gobierno regional que mejore su desempeño, "siguen haciendo falta más medios humanos y materiales", ha afirmado Marín. La diputada del Grupo Mixto también ha lanzado una petición para que el gobierno de López-Miras pida un fondo extraordinario específico para reducir las listas de espera.

El diputado de Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha aplaudido el "gran trabajo" del nuevo consejero de Salud, Juan José Pedreño, para "coger las riendas de la gestión de esta pandemia con el único fin de mejorar la salud, seguridad y bienestar de los murcianos". No obstante, ha afirmado que "no debemos relajarnos" ya que la cuarta ola está ahí y la Región se verá afectada.

Mari Carmen Ruiz, del Partido Popular, ha manifestado que "desgraciadamente seguimos sin vencer el virus después de que Pedro Sánchez lanzara un mensaje triunfalista, no es más que propaganda electoralista". Asimismo, ha señalado al Gobierno de España de generar "alarma, confusión e inquietud entre los ciudadanos" con la gestión de la vacunación de AstraZeneca.