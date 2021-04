El próximo curso académico los universitarios no tendrán que pagar más por las primeras y sucesivas matrículas en los títulos de grado y máster no habilitante. La Conferencia General de Política Universitaria ha aprobado congelar los precios públicos de tasas universitarias como así lo hizo el pasado año debido a la complicada situación originada por la pandemia de la covid-19. La Consejería de Universidades ha votado a favor de la propuesta del Ministerio de Universidades de limitar los precios de segunda, tercera y cuarta matrícula en los títulos de grado, así como en los posgrados no habilitantes para el curso 2021/2022.

La consejera Valle Miguélez ha aprovechado la reunión para reclamar al ministro Manuel Castells más financiación para las universidades y la investigación y que esta se recoja en la nueva Ley del Sistema Universitario (LOSU). Asimismo, propuso la creación de grupos de trabajo con distintas comunidades autónomas, para avanzar en las grandes líneas que recogerá la ley universitaria como la gobernanza, enseñanzas, financiación, internacionalización, profesorado, entre otras, con el fin de preparar documentos por cada una de estas áreas para su posterior debate.

En este sentido, recordó que la Región aporta “más del 70% del presupuesto de las universidades públicas”, y que “somos una de las pocas comunidades que no tiene deudas con sus universidades, gracias al Plan de Financiación 2016-2020”.

La consejera expuso que, en el ámbito de las reformas normativas que el Ministerio de Universidades está desarrollando como el Real Decreto de creación y reconocimiento de universidades, el Real decreto de organización de las enseñanzas universitarias, el Real Decreto sobre el estatuto del Profesorado o la Ley de convivencia y disciplina académica, “lo primordial sería la reforma de la Ley Orgánica de Universidades y después abordar su desarrollo reglamentario”.

Rebaja del precio en los másteres habilitantes

El Ministerio de Universidades ya acordó con las comunidades que los precios de los másteres habilitantes se redujeran hasta equipararse al de los títulos de grado. Esto supone una rebaja del 30% en dichas tasas y los universitarios de la Región lograrían una reducción de 300.000 euros.