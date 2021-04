Los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y de Murcia, Fernando López Miras, han firmado hoy en Almería una declaración institucional en defensa del trasvase Tajo-Segura, uniendo así su "voz" para decir no al cierre de esta "infraestructura solidaria" que crea "empleo", "progreso" y "riqueza".

López Miras ha aseverado que hoy se muestra el "firme compromiso" por hacer "más España" desde Murcia y Andalucía, dos regiones que han "aportado mucho, muchísimo" al país, especialmente desde que hace más de 42 años el trasvase comenzó a llevar agua a Murcia, Almería y Alicante.

Un agua que dio oportunidades de "crecimiento, riqueza y bienestar" a miles de familias, a través de una infraestructura que ha ayudado a cohesionar y vertebrar el territorio, permitiendo que el sureste español se convierta en el líder europeo en la exportación de frutas y hortalizas.

Ha mantenido que no se pretende enfrentar con el agua, sino que se pretende tender la mano con "voluntad de diálogo, de compromiso" y de "cogobernanza para tomar decisiones" al Gobierno, para "seguir mejorando y haciendo más España" con este trasvase.

"Hoy se cumplen tres años desde que Pedro Sánchez manifestara en Albacete su objetivo de cerrar el trasvase. Por primera vez, parece decidido a hacerlo. Esta no es forma de actuar, no es forma de liderar", ha dicho, insistiendo en la voluntad de diálogo de murcianos y andaluces para tomar decisiones conjuntas desde el consenso.

Por ello ha lamentado que se quiera llevar a cabo esta medida "de forma unilateral" por "criterios políticos", ya que dejaría a "muchas familias con menos oportunidades y a España con menos riqueza". Así, ha advertido, el Gobierno va a encontrar a andaluces y murcianos "unidos y en perfecta sintonía", en la defensa de este trasvase.

Algo en lo que ha coincidido el presidente andaluz Juanma Moreno, quien ha incidido en que esta declaración "no es contra nadie" porque ni él ni su homólogo murciano quieren una "lucha entre territorios", sino un "principio de solidaridad que beneficie a la sociedad española en general" y seguir generando progreso y bienestar.

"Cada gota de agua que llega se convierte en riqueza, puestos de trabajo, bienestar y futuro para nuestra tierra. Lo que queremos es que desde el Gobierno de España haya una visión amplia que entienda la solidaridad, en este caso con el agua", ha añadido.

Moreno ha reiterado que ambas regiones están unidad para defender unos intereses "que no son los nuestros", sino de sectores como el agrícola que se encuentran ahora con una decisión "unilateral, no dialogada, no acordada", sin que se haya podido hablar sobre los pros y contras de la misma, siendo por ello "tremendamente injusta" y con un recorte de 80 hm³ sólo en Andalucía.

"Es un cambio impuesto. Cuando las cosas no se dialogan, se imponen, esto tiene este cariz de imposición", ha resaltado, manteniendo que no existe razón jurídica, medio ambiental o cualquier otra justificación de peso que recomiende al Gobierno de España ejecutar esa "decisión grave, severa para los intereses de todo el levante español".

"No sabemos qué la ha motivado, si es una decisión política o tiene sustento", ha lamentado, apreciando que además "quiebra un concepto que no se debe quebrar, que el agua es de todos", tratándose de un "bien escaso" en una importante parte del país, por lo que debe ser "tratada con mimo, ponderación y sentido común", con decisiones precedidas por un diálogo "honesto y sereno".

Ha reclamado que se aborde un plan hidrológico nacional que pueda poner en "orden" con "solidaridad" esta situación, un "plan que sea sostenible". "Pero si el reparto es insolidario, no puede ser sostenible de ninguna manera", ha matizado.

"Reclamamos un trato justo. Cada vez que tiene que repartir el Gobierno de España, Andalucía sale perdiendo. Fondos, vacunas, agua...Cada vez que hay un reparto, siempre pierde Andalucía", ha dicho Moreno, quien ha insisto por último en que esta comunidad y la de Murcia pretenden "revertir esta situación injusta" de la mano, poniendo también como ejemplo a seguir el pacto por el agua impulsado por la Junta de Andalucía.