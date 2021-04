¿Qué podemos hacer en el Mar Menor? ¿El agua de las desaladoras se puede beber? ¿Qué fallos ha tenido la Región en la gestión de este recurso? José Luis Hervás, geólogo y columnista de LA OPINIÓN, ha gestionado organismos de agua en distintas comunidades durante su etapa profesional, y a día de hoy todavía le llaman para que aporte su visión ante cualquier problema. En su nuevo libro ‘Una visión global del agua’ presenta un modelo de gestión de este recurso, para que «entiendan» los ciudadanos cómo se puede administrar «de forma individual y colectiva». Un ensayo «para todos».

¿Nos engañan con el tema del agua?

Es un peligro no entender de agua. Quiero fomentar la cultura del agua para que cualquiera pueda discutir y entender por qué se procede de una manera u otra. Hoy en día hay agentes sociales y económicos, y también políticos, que pueden distorsionar este debate y nuestra opinión puede acabar sesgada.

¿Cuál es la primera cuestión que quiere aclarar?

El Mar Menor. Hay que hacer entender que no es posible una regeneración del acuífero. Por el lugar en el que está, ha tenido un problema de intrusión de agua salina por cinco sondeos que realizó una empresa francesa de investigación petrolífera en los años 60 y que puso en contacto los acuíferos superiores con el inferior, y además tiene sales porque las rocas que conforman el acuífero son rocas formadas en un clima continental muy seco. El agua es salada y no puedes regenerarlo, no puedes cambiar la masa de agua de un acuífero que mide 1.200 km2.

¿No es posible revertir esa declaración de ‘en riesgo de no alcanzar un buen estado químico’ del acuífero?

Lo que tenemos que hacer es explotarlo, sacarle el agua por los sondeos ya construidos, hay que desalobrarla y llevarla a una planta donde se trate para reutilizar una parte de ella y el resto al mar Mediterráneo. Hay que conseguir también que no vaya agua superficial al Mar Menor, y si conseguimos que no llegue ni por superficie ni por vía subterránea mediante la construcción de dos grandes canales al norte y al sur, no habrá absolutamente ningún problema con el Mar Menor. La laguna necesita una agencia de gestión para que determine qué agua debe entrar en el Mar Menor.

¿Dejaría que los agricultores tuvieran sus propias desalobradoras? Es un tema muy judicializado.

Lo que haría es un campo de explotación de sondeos para utilizar el agua subterránea; no dejaría que los agricultores tuvieran desalobradoras, ninguno, y, con el agua que sale, debería existir una conducción inversa para llevar el agua ya desalada a disposición de los regantes.

¿Cómo ve el Segura?

Le está pasando lo mismo que al Mar Menor. Durante muchos años el río a su paso por Murcia y Orihuela se ha quedado con los volúmenes y caudales de las aguas residuales de los municipios que se encuentran aguas arriba, unos aportes que llegan ahora de las depuradoras de la Vega Media. La barrera artificial que impide el paso del agua en la ciudad de Murcia genera un río empantanado por el que se puede pasear en barca porque sube el nivel del río. Esto se deriva también en procesos de eutrofización.

En su libro estudia la relación entre el inicio del Trasvase y los caudales del Segura a su paso por Murcia.

La falta de agua en el río Segura siempre se ha justificado por el cambio climático y por las sequías estructurales en la cuenca. El desvío de los aportes del Trasvase en el embalse del azud de Ojós es lo que en su momento dejó al río aguas abajo prácticamente sin agua.

¿Dónde está el problema de Trasvase actualmente?

Si quisiéramos solucionar el problema de los caudales ecológicos en el Tajo, debería haber una inversión en la construcción de tratamientos terciarios en todas las depuradoras de la Comunidad de Madrid, porque van a un sitio tan sensible como el Tajo. Es bueno construir ‘autovías’ para el agua y creo que deberían regularse libremente sin tanta intervención del Ministerio ni las comunidades, sino entre los que necesiten el agua y quienes la tienen.

Se muestra crítico con cómo se planteó la conducción del agua del Trasvase.

Estamos hablando de la salud de miles de personas cuando se trata este tema. La conducción del agua para regadío está bien planteada tal y como se realiza ahora, por el río Segura. Pero para el consumo humano, y tras la puesta en marcha del Trasvase, se debería haber construido una tubería paralela al río para que este recurso no esté expuesto a los contaminantes del Segura ni a la evaporación.

¿Qué pregunta es la que más le hacen con respecto al agua?

Por qué sabe distinta el agua de una ciudad y de otra, o si son buenos los aparatos descalcificadores o cómo se puede modificar la calidad del agua dentro de un edifico. Hay mucho desconocimiento en torno al agua y sobre todo en su consumo. Preguntan por los niveles de sales, de sodio, qué mineralización debe tener... Debemos ser responsables en la gestión del agua.