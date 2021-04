El Partido Popular estuvo en un tris de perder la Región de Murcia el mes pasado, cuando su socio de Gobierno le presentó una moción de censura a Fernando López Miras. Aún se ven las consecuencias del terremoto político que provocó la «mariposa murciana» —o el «efecto Teo», como lo llama el alcalde de Madrid—, ya que hoy comienza la campaña electoral en la capital de España. El valedor que consiguió retener el poder para el PP, su secretario general, el ciezano Teodoro García Egea, habla con LA OPINIÓN en pleno proceso de reunificación del centroderecha, que comenzó con tres diputados murcianos.

¿En qué consiste el ‘efecto Teo’ del que habló José Luis Martínez-Almeida?

Lo que dice el alcalde de Madrid siempre está bien. Se refería al orgullo y a la capacidad que tuvo el Partido Popular de sobreponerse a un ataque de esos mil asesores de Moncloa que habían diseñado un asalto a una comunidad autónoma estable, que baja impuestos y que había luchado con éxito contra la pandemia. Se encontró con que la Región de Murcia no se puede gobernar desde Madrid. Muchos ciudadanos han tomado nota de una cosa, quea Sánchez se le puede ganar trabajando unidos. Ese efecto provocó no solo la derrota de Sánchez en una región que no quiere políticas socialistas, sino también la salida de Pablo Iglesias del Gobierno y, el próximo 4 de mayo, la victoria de Isabel Díaz Ayuso.

Usted no considera tránsfugas a Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez.

Me gustaría preguntarle a Pedro Sánchez si son Meritxell Batet y Margarita Robles tránsfugas. Ambas votaron que ‘no’ a la investidura de Rajoy cuando la orden del partido era votar ‘abstención’. ¿Acaso Pedro Sánchez las ha recompensado por aquella indisciplina con la presidencia del Congreso y con el Ministerio de Defensa, respectivamente? ¿Va a denunciar Pablo Iglesias a Batet y a Sánchez como me han denunciado a mí y a López Miras? El Partido Popular ha conseguido reunificar en torno a sí a personas que quieren el pacto tal y como se firmó hace dos años, mientras que Diego Conesa no para en los juzgados. Lo mismo está declarando que presentando una denuncia. Habría que convalidarle asignaturas de Derecho.

Si no hay acuerdo para saber quién es tránsfuga, ¿qué sentido tiene el Pacto Antitransfuguismo?

Desde el momento en que Ciudadanos rompió con López Miras en Murcia han desaparecido de las encuestas en Madrid. ¿Quién es el tránsfuga? Decirle al electorado que vas a hacer una cosa en campaña y hacer la contraria dos años después, firmar un pacto de gobierno y romperlo por la espalda dos años después, para mí, es ser un tránsfuga.

Sea quien sea el tránsfuga, el Pacto está roto.

Si nos comprometemos todos a respetar los pactos firmados, la palabra dada en campaña y la voluntad dentro de los partidos, tiene sentido. Ahora, si de madrugada, alguien puede venir a recoger unas firmas para una moción de censura que no ha sido ni siquiera debatida en el seno del propio partido, no. Las decisiones en la Región de Murcia las toma Fernando López Miras y el PP regional. En otros partidos, se toman en Madrid.

Arrimadas dijo hace pocos días que «romper un Gobierno para dos años es una vergüenza». Se refería a Madrid, no a Murcia, claro.

Precisamente creo que un gran activo ahora en la Comunidad de Madrid es el ya exalcalde de Murcia, José Ballesta. Ejemplifica cómo a un gobernante respetado y querido, un pacto entre Cs, PSOE y Podemos lo expulsa de una ciudad en la que ha ganado las elecciones. Se pueden pactar gobiernos entre fuerzas que suman mayoría, pero si los ciudadanos hubieran sabido que votando a Cs terminarían aliándose con Podemos, seguro que no le hubieran dado su confianza.

Tampoco nadie hubiera imaginado un Gobierno tan peculiar en la Región. Cuatro consejerías no responden ante nadie.

Creo que el Gobierno de la Región está formado por murcianos con unas sensibilidades muy cercanas al Partido Popular y, la inmensa mayoría, comprometidos con el pacto que se firmó en 2019, que mantiene las bajadas de impuestos y defiende la libertad para las familias y los intereses de los murcianos. Para mí esto es lo más importante, con independencia de que formen parte o no de un partido político.

¿Han negociado con estas personas incluirlas en las listas del PP en 2023?

Tengo que decir claramente que nadie ha pedido absolutamente nada en relación con el futuro. Todos ellos han demandado exclusivamente mantener el pacto firmado tras el 26M. Personalmente, hacia ellos no solo tengo palabras de gratitud, sino de admiración, ya que decidieron romper la disciplina de voto por ser antes murcianos que miembros de su partido.

La reunificación del centroderecha era esto.

Ante un ataque de Pedro Sánchez de esta magnitud, el centroderecha se ha organizado para mantener un territorio clave.

¿Organizado? Una parte ha devorado a la otra. Arrimadas no parecía muy dispuesta.

Le ofrecimos una unión del espacio político, como desveló Pablo Casado, porque esta división es un seguro de vida para Pedro Sánchez. Si se va de nuevo enfrentados a las urnas en las generales, el PSOE ganará. Se lo trasladamos y la respuesta fueron las mociones de censura. Cs rechazó la oferta de unión por arriba y nosotros decidimos iniciar una reunificación por la base. Por eso el día que se anunció la moción de censura yo di una rueda de prensa en la que anunciaba que el PP abría sus puertas. Dos días después, estas tres personas de Ciudadanos se incorporaban al proyecto. No sé por qué la gente habla de exVox o exCs, el propio Santiago Abascal es exPP y nadie lo llama así. Para mí, son ciudadanos libres con actas de diputados que les pertenecen a ellos, no a los partidos, como dice la Constitución. Las urnas juzgarán dentro de dos años si los que defendieron la moción tenían razón o si tenemos razón los que defendimos un pacto de gobernabilidad firmado y rubricado.

Este proceso no ha hecho más que comenzar.

Las puertas están abiertas y todavía no hemos visto a todos aquellos que tienen que volver.

Vox parece un hueso más duro de roer.

Pablo Casado heredó un espacio electoral dividido en tres y tres años después está dividido en dos. En este tiempo hemos reforzado el partido por la base, renovando direcciones provinciales, hemos conseguido ocupar un espacio político fronterizo con el PSOE y, en consecuencia, el trasvase de personas que antes votaban a otros partidos y que ahora votarían PP es natural.

Pero les sigue quedando la frontera por la derecha para completar esa reunificación.

Comerle terreno al sanchismo permite que muchos ciudadanos que antes votaron a Vox, hoy piensen que la única alternativa para ganar a Sánchez es votar al PP. Ese es el efecto que buscamos.

¿Les une a Vox la política para el Mar Menor? Se abstuvieron en su moción del Congreso para abrir las golas.

La política del PP para el Mar Menor es el Plan de Vertido Cero que se aprobó un día antes de la moción de censura de Pedro Sánchez. Desde entonces, ni él ni la ministra Ribera han ejecutado ni un solo euro. En los presupuestos, el PP metió las obras para el Mar Menor y Diego Conesa votó que ‘no’. Ahora hemos pedido que los fondos europeos se destinen también a este plan y, de momento, no sabemos nada.

Condenó las agresiones a Vox en Vallecas. En Podemos echan en falta una condena del PP por el ataque a su sede de Cartagena.

Yo condeno claramente cualquier ataque a cualquier partido político, incluido Podemos. La única diferencia entre la formación de Pablo Iglesias y el PP es que ellos los días pares tiran las piedras y los impares las reciben, mientras que nosotros siempre estamos del lado de los que las reciben.

Se está criticando a Miras por estar a la cola de la vacunación. ¿Carece de responsabilidad?

Creo que el Gobierno central hace un flaco favor al no tener un protocolo claro y objetivo sobre la política de vacunación que deben seguir las comunidades. Se las provee de dosis pero no se aclara qué hacer si se interrumpe el suministro. Algunas regiones, en consecuencia, son más restrictivas para asegurar que puedan administrar la segunda dosis. Hay que ver el proceso completo. Murcia estuvo en otros momentos en el top 3.

¿Sopesaron convocar elecciones en la Región, como hizo Ayuso en Madrid, cuando les avisaron de la moción de censura?

Se valoró y se descartó porque era abocar aún más a la inestabilidad a la Región de Murcia. Vimos que había posibilidad de hacer caer la moción y de ganarles.

¿Fernando López Miras va a ser el candidato en 2023?

Como secretario general, respeto mucho los estatutos y tengo que decirle que a los candidatos los elige el Comité Electoral Nacional, cuya presidenta es Belén Hoyo. Dicho esto, creo que Fernando López Miras ha hecho un gran trabajo y que, si a los ciudadanos se les da la oportunidad de dar su opinión, reforzarían el apoyo al presidente regional.

Necesita reformar el Estatuto del Presidente.

La ley que se aprobó preveía que un presidente pudiera estar como máximo ocho años. En mi opinión, que una persona esté solo seis no era el espíritu de la norma.

Colocar a Marcos Ortuño en San Esteban, ¿fue un movimiento para, en caso no conseguir reformar la Ley del Presidente, tener a alguien de salida?

El PP tiene referentes y personas que han demostrado su valía en otros lugares, como es el caso de Marcos Ortuño en Yecla. Él ha dado el paso de incorporarse en un momento muy difícil al proyecto y el mensaje que se quiere trasladar es que el PP saca todos sus titulares al campo. Se ponen la camiseta para dar el máximo. Requerimos de los mejores y hemos llamado a filas a los mejores.