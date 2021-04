Más de 150.000 ‘vehículos zombis’ o sin seguro circulan por las calles y carreteras de la Región, lo que sitúa a nuestra comunidad como la cuarta autonomía de todo el país en la que más coches, motos, furgonetas o camiones hay sin una póliza de seguro obligatoria contratada.

Así lo pone de manifiesto el estudio Vehículos zombis: Los coches sin seguro en España. Problemática y accidentalidad (2010-2019) de Línea Directa, donde se pone de manifiesto que Canarias, Baleares, Cataluña y Cantabria y la Región se sitúan a la cabeza del ranking del no aseguramiento de vehículos.

En el caso de nuestra comunidad, se sitúa en el 13,6% del total de los vehículos, mientras que la media nacional baja hasta el 7,7%. En el lado contrario se encuentran Aragón, La Rioja y Castilla y León, donde se ha registrado mayor proporción de vehículos asegurados.

Las consecuencias de que estos denominados ‘vehículos zombis’ sigan circulando de forma ilegal es que pueden ser sancionados con multas de hasta 3.000 euros. Los coches abandonados o que no circulan tampoco se libran de la obligación de contar con un seguro y pueden recibir fuertes sanciones por incumplir las normas. La más grave sería, sin duda, si el propietario del coche sin seguro causa un accidente de tráfico porque debe ser él el encargado de abonar los daños materiales y corporales derivados del siniestro, algo que puede suponer un coste de miles de euros.

En dicho informe anuncian que este no es un problema residual y que las cifras alarman: Oficialmente, en España hay al menos 2,65 millones de vehículos sin seguro obligatorio. Así, el 7,7% del parque automovilístico español no está asegurado, una proporción que se ha incrementado un 16% en el último año.

Entre los motivos más importantes para que 2,65 millones de españoles conduzcan coches sin seguro podría estar el envejecimiento del parque automovilístico, con 12,3 años de media en España, lo que, unido al entorno económico desfavorable vivido durante la última década, ha podido incrementar las dimensiones del problema, según los técnicos de Línea Directa.

Además, «aunque parezca mentira, hay todavía un gran desconocimiento sobre la obligatoriedad del seguro y cierta dejadez en los trámites, ya que muchos propietarios no renuevan las pólizas de los vehículos que no usan o no los dan de baja en la Dirección General de Tráfico cuando se desprenden de ellos», apuntan. No en vano, el repunte de este fenómeno vivido en el último año coloca la proporción de vehículos sin seguro en niveles de 2010, uno de los más altos de la década, aseguran.

Por tipología de vehículos, el informe estima que los coches lideran la lista de ‘vehículos zombis’ con más de 1,8 millones de «sin seguro», seguido de camiones y furgonetas con 0,4 millones y, a continuación, los vehículos de dos ruedas.

Al cruzar las cifras del fichero oficial del parque de la Dirección General de Tráfico (DGT) con el Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA), se aprecia que el mayor número de ‘vehículos zombis’ parece localizarse en las zonas más turísticas, con muchas segundas residencias, alta presencia de las dos ruedas, que están más ligadas al uso temporal.

La edad del parque automovilístico se sitúa en 13 años

La media de edad de los coches que circulan por la Región es de 13 años. A nivel nacional, la edad aumenta levemente hasta situarse en 13,2 años. Esta cifra confirma la tendencia negativa que se venía arrastrando en los últimos años y que se ha visto agravada por el retroceso sufrido por el mercado automovilístico el año pasado, según datos de la patronal de los concesionarios de automóviles (Faconauto).

Asimismo recuerda que en 2020 se dejaron de vender unos 350.000 vehículos debido a la crisis sanitaria, lo que explica el fuerte incremento de esta estadística, que hace un año se situaba en 12,7 años. Para la patronal Faconauto, este dato tan preocupante pone de manifiesto que no se está abordando con suficiente intensidad la resolución del problema.