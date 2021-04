La Consejería de Salud reforzará a partir de la próxima semana el dispositivo de llamadas telefónicas para citar a los usuarios que puedan recibir las dosis de la vacuna contra el coronavirus y tratar de acabar así con los bulos y el caos durante la campaña de vacunación que se ha puesto en evidencia estos días, así como para aumentar el porcentaje de vacunación contra la covid.

Juan José Pedreño, consejero de Salud, aseguró ayer que es más seguro y da más garantías y calidad citar a los usuarios a través de una llamada convencional que por mensaje telefónico o SMS porque se puede recoger «el feedback» con las personas: su aceptación o no, las razones que den en caso de que no decidan ser inmunizados en estos momentos, y el anuncio de una futura rellamada en las próximas semanas para todos aquellos que opten no vacunarse por ahora. De este modo, el responsable sanitario anunció que a partir de la próxima semana este dispositivo se va a incrementar para comenzar a realizar miles de llamadas.

Pedreño insistió en que la población tiene que entender que el sistema que se está empleando en la Región es mixto: por teléfono y por SMS, pero «pretendemos fomentar la llamada, es mucho más fiable», reconoció ante los bulos surgidos a través de redes sociales y WhatsApp esta semana en los que se anunciaban que podían ir a vacunarse varios grupos de mayores sin cita previa, lo que ocasionó que tanto en los pabellones Palacio de los Deportes y Cabezo Beaza de Murcia y Cartagena, respectivamente, acudiesen ‘engañadas’ decenas de personas a ponerse la vacuna sin cita, hecho que se les negó.

Respecto a la citación para vacunarse en pabellones o en centros de salud, Pedreño sostuvo que en la Región se distribuyen a los usuarios atendiendo a sus características -si son mayores, con movilidad reducida o con discapacidad- y a la accesibilidad de los espacios. El consejero respondió así al Ayuntamiento de Murcia, que exigió el pasado miércoles que se habilitasen los centros de salud para que los mayores no tuviesen que desplazarse a varios kilómetros de su vivienda, y el responsable de Salud apuntó a que «a diario» se contempla la posibilidad de ampliar el número de espacios para llevar a cabo la campaña de vacunación. Después de confesar que el proceso de vacunación está siendo «histórico, muy complejo y no exento de dificultades», Pedreño estimó que en los próximos días la Región se situará por encima de la media nacional «gracias a las nuevas medidas» que va a poner en marcha la Consejería.

Hay que recordar que el porcentaje de administración de dosis en la Comunidad fue el más bajo de España el pasado miércoles con la administración de un 73,6% de las dosis disponibles. Pedreño achacó este porcentaje, 10,5 puntos por debajo de la media nacional el pasado miércoles, a que en la Región se están «preservando» los viales para cumplir los plazos para poner la segunda dosis y a que se están haciendo vacunaciones basadas en la citación, no en llamamientos «masivos» por franjas de edad.

A pesar de la suspensión de los envíos previstos de la vacuna de Janssen, el responsable de Salud explicó que la estimación prevista para esta semana de inocular 61.000 dosis se va a poder cumplir.

Asimismo aseveró que Murcia no es partidaria de negociar unilateralmente la compra de otras vacunas -como en el caso de Andalucía, que esta semana ha mantenido reuniones de negociación para comprar dosis de la vacuna rusa de Sputnik-, porque es necesario cumplir con los requisitos de unidad y de conformidad, así como con los criterios establecidos para su autorización. «Creemos que son los requisitos imprescindibles para que un sistema público sanitario funcione en condiciones», expresó.

Por último, respecto a la posibilidad de recibir un informe de vacunación, recordó que la UE está preparando un certificado digital verde que pronto entrará en funcionamiento en algunas comunidades e hizo un llamamiento a que los inmunizados no acudan a sus centros de salud para tener dicho informe de vacunación porque por ahora «no es un requisito obligatorio para nadie, ni para desplazarse ni para trabajar».