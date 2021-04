La Consejería de Salud ha anunciado que va a aumentar el número de citaciones para vacunaciones en los próximos días, siempre dentro del margen que le ofrece el número de dosis recibidas. Asimismo, se propone mejorar el sistema de convocatoria fomentando las llamadas por teléfono, que son "mucho más fiables" que los mensajes de texto por SMS.

"La semana que viene podremos contar con un dispositivo mucho mayor para hacer muchas más miles de llamadas", según ha hecho saber el consejero de Salud, Juan José Pedreño, quien ha recordado que el sistema usado en la Región es el de citación mixta, por teléfono y por mensaje, al entender que en el siglo XXI no se pueden hacer llamamientos "masivos" porque "no da calidad".

No obstante, ha admitido que se están dando "peculiaridades" y su intención es fomentar las citas con llamada telefónica porque considera que es "mucho más fiable". Aunque no van a finalizar los mensajes SMS, la llamada permite que el paciente dé una respuesta de su aceptación de la vacuna y, si no se quiere poner la dosis, también permite recabar el motivo. Igualmente, este sistema permite al personal sanitario trasladar un mensaje de "apoyo" a la vacunación e insistir a la población en que se les volverá a llamar en el supuesto de que en ese momento no quieran inocularse.

Al ser preguntado por el ritmo de vacunación, ha recordado que la Región ha estado "muchas semanas" por encima de la media nacional pero, a veces, hechos "puntuales" le hacen bajar e la estadística. Con todo, ha defendido que el ritmo es "aceptable y, por supuesto, en los próximos días, con el incremento de estas citaciones vamos a conseguir miles de vacunaciones más y situarnos por encima de la media".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Pedreño ha desmentido que haya gente que se haya vacunado sin cita. "Lo que ocurre es que han habido personas que no leyeron el mensaje o no lo entendieron, acudieron a los puntos de vacunación y, efectivamente, estaban citados, por lo que se les vacunó", según el consejero.

PSOE denuncia falta de coordinación

El secretario general del PSRM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, ha denunciado este jueves que "la falta de coordinación y de información hacia la ciudadanía por parte del Gobierno tránsfuga de López Miras está provocando el caos en el proceso de vacunación", informaron fuentes del partido en un comunicado.

Conesa ha indicado que en España el porcentaje de personas que han sido vacunadas es del 17%, mientras en la Región de Murcia "solamente estamos en el 12,6%".

"López Miras no puede desinformar y pedir más vacunas al Gobierno de España, cuando hay más de 100.000 vacunas sin administrar en la Región a fecha de hoy", ha dicho el líder del PSRM, tras lo que ha pedido al Gobierno regional "mucha más información y equidad para todos los vecinos de la Región".

A su juicio, "no puede ser que los vecinos de Bullas, Moratalla o Calasparra se tengan que desplazar a Cehegín cuando tienen sus centros de salud".

En este sentido, ha exigido "más facilidades, especialmente para las personas mayores y con discapacidad, para que puedan vacunarse cerca de casa, en sus centros de salud y con la misma garantía, equidad e información que el resto de vecinos y vecinas. Es necesario evitar que estas personas se desplacen".

"Las vacunas no tienen color político. El proceso de vacunación tiene que ser un momento de alegría y esperanza para toda la ciudadanía, pero la situación en la Región de Murcia no es la que quisiéramos por la falta de coordinación y de información a la ciudadanía por parte del Gobierno regional", ha señalado.

Ciudadanos cree que hay "falta de rigor"

Ciudadanos ha denunciado la "falta de rigor" del Gobierno regional en el proceso de vacunación en la Región de Murcia, donde "las irregularidades son una constante, se cuelan más de 400 personas sin formar parte de los grupos prioritarios, los ciudadanos no reciben las citas correctamente por fallos informáticos y, lamentablemente, es la CCAA con el porcentaje más bajo de vacunación".

A su juicio, el proceso de vacunación en la Región de Murcia es "lamentable". El Gobierno del Partido Popular con "tránsfugas" ostenta el "triste récord de ser el que menos está vacunando en toda España, ya que está más ocupado en comprar tránsfugas que en lo verdaderamente importante, que es vacunar de forma correcta a los ciudadanos para salvar vidas", ha señalado la coordinadora regional de la formación naranja, Ana Martínez Vidal.

Además, ha lamentado "los fallos informáticos por los que se citó por error para el miércoles a cientos de personas que figuraban en los listados del martes", lo que ha calificado de "muy preocupante, ya que retrasa aún más la vacunación de esas personas. Obviamente, el proceso de vacunación en esta Región deja mucho que desear".