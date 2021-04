El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó la semana pasada que el Ejecutivo central está trabajando con el objetivo de que «no sea necesario» prorrogar el actual estado de alarma más allá del 9 de mayo. Este lunes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, respaldó este anuncio y defendió que las comunidades tienen «legislación ordinaria suficiente» para frenar la expansión del virus.

Ante el inminente decaimiento de la norma jurídica que ha permitido a las autonomías aplicar la limitación de la movilidad, el toque de queda y muchas otras restricciones para combatir la proliferación del virus, la mayoría de los territorios han reaccionado con prudencia a la espera de que se clarifique su capacidad competencial, pero la Región, Andalucía, Madrid o Galicia, todas gobernadas por el PP, califican el anuncio como algo «precipitado». El presidente regional, Fernando López Miras, llegó a asegurar que la decisión de Sánchez dejaría a Murcia en un contexto de «enorme inseguridad jurídica».

El presidente del Colegio de Médicos, Francisco Miralles, sostiene que el anuncio del fin del estado de alarma es una noticia esperada por la población pero advierte que no se pueden relajar las medidas de prevención que, en ocasiones, «implican restricciones que no son deseadas pero que son necesarias para frenar la expansión de la pandemia». Ante la posibilidad de que las comunidades continúen decretando medidas de contención, considera «fundamental» que no haya diferencias significativas entre regiones, dado que la lucha contra esta pandemia «tiene ser global». Cree Miralles necesario consensuar una nueva ley orgánica que dé respuesta a ello, «para que no haya tratamientos distintos a situaciones epidemiológicas iguales». Para que los esfuerzos y los sacrificios que los ciudadanos han tenido que hacer «no caigan en vano», el presidente de los médicos pide a la clase política y a la población que sean «extremadamente precavidos». «El virus sigue muy presente entre nosotros, registrando contagios, hospitalizaciones y fallecidos diarios, con cifras que no podemos normalizar; no podemos relajarnos», asegura.

Por su parte, Manuel García, presidente del Colegio de Enfermería de la Región, cree que la Región necesita avanzar en el proceso de vacunación, «por ello pediría que se ampliase la situación de estado de alarma hasta consolidar las cifras tan bajas de contagio». Para García, «necesitamos que el cierre perimetral regional siga un mes más, y dar tiempo así a que también avance la vacunación en otras comunidades cuyos habitantes van a venir a Murcia en verano». García insiste en que es «muy pronto para recibir a personas porque los posibles repuntes recaerán sobre los sanitarios, que también necesitamos recuperarnos de la presión asistencial que hemos soportado».

Para el presidente del Sindicato Médico (CESM), Ángel Victoria López, que la norma deje de estar en vigor el 9 de mayo genera «una sensación de incoherencia, dado que desconocemos si las comunidades disponen de las herramientas jurídicas necesarias para tomar medidas, en caso de que la situación epidemiológica lo exija, o si quedarán en manos de jueces e interpretaciones de diferentes leyes, lo que puede dar a situaciones distintas dentro de un mismo país», razona esta fuerza sindical que recuerda que «el virus no entiende de territorios ni de fronteras».

Tras un año de pandemia, sostiene Victoria López, las autoridades sanitarias «ya deberían tener previsto esta situación». Por otra parte insiste en que el virus continúa activo y que, aunque con la vacunación «estamos más cerca de vencer a la pandemia, no podemos relajar las medidas que se han demostrado eficaces para evitar contagios y, por lo tanto, ingresos hospitalarios y muertes evitables».

Desde el Sindicato de Enfermería Satse Murcia consideran que el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo debe depender, en cualquier caso, de algo que todavía no sabemos: el nivel de incidencia por covid en el país y en la Comunidad en esas fechas. «Si la incidencia es alta en Murcia y finaliza el estado de alarma, el Gobierno regional deberá tomar medidas», declara el secretario general autonómico de Satse en Murcia, José Antonio Blaya que pide hacer todo lo posible para evitar que una cuarta ola haga colapsar el sistema sanitario regional.