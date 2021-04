La Asamblea Regional ha aprobado esta mañana una moción del Grupo Parlamentario Vox en defensa del silvestrismo, "una actividad cultural tradicional que tiene muchos simpatizantes en la Región", entienden.

El diputado Francisco Carrera, en su intervención, ha subrayado que "en España hay más de 40.000 aficionados al silvestrismo, personas que forman un grupo muy heterogéneo de ciudadanos, con una gran diversidad social y cultural". Para él, esta actividad, por su propia definición y características, "es un bien cultural que crea valor, protege el medio ambiente y promueve la conservación de la biodiversidad y de la fauna y flora del medio silvestre".

Para el Grupo Parlamentario Vox era necesaria esta moción tras "el ataque por parte de la Unión Europea hacia dicha actividad", ya que en 2018 remitió un duro dictamen a la Región de Murcia por permitir la captura de fringílidos (como los jilgueros), algo que contradice la Directiva Aves de la Comisión Europea. Además, los expulsados conservadores aseguran que el silvestrismo cuenta con el respaldo de distintas organizaciones ecologistas a pesar de que algunas de ellas se plantaron en ese momento ante la Asamblea Regional para protestar por la iniciativa.

Francisco Carrera concluyó que "nos hemos acostumbrado a que desde Europa se nos diga lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que sentir" y que "los burócratas, desde sus despachos, nos marcan hasta el canto de los pájaros".

El PSOE ha denunciado que la Asamblea levante el veto a la caza y no al alumnado de la Región de Murcia, y la diputada María Dolores Martínez Pay recuerda que la cámara legislativa ya se posicionó en contra de esta práctica, con el apoyo de Cs, Podemos y PSOE, hace tres años.

Desde Podemos, su portavoz, María Marín, ha afirmado que es una "falacia" que estos animales no sufran daño alguno cuando son capturados. Además, ha señalado que "miles de aves" mueren después por la falta de adaptación a la cautividad. También sacó a la palestra un informe de la ONG Birdlife que denuncia que el incumplimiento de la Directiva Aves en ocho estados de la UE ha supuesto la muerte de 14 millones de aves entre 2009 y 2017 "con el agravante de que los medios de captura no son selectivos y, por tanto, cae cualquier especie, también las protegidas.

El nuevo portavoz del Grupo Parlamentario Cs, el expulsado Francisco Álvarez, ha apoyado la moción de Francisco Carrera y ha recordado que el origen de esta práctica se remonta a "tiempos ancestrales".

El PP, por su parte, afirma que Sánchez hace "dejación de funciones" por no defender el silvestrismo y dañar un sector tradicional como este. Juan Antonio Mata Tamboleo, diputado popular, ha aprovechado para criticar a Diego Conesa por no apoyar la declaración de rechazo del cambio de reglas de explotación del Trasvase, mientras que luego "vienen con aquello del Reto Demográfico y la despoblación". Para el PP, el PSOE actúa como si fueran "antimurcianos" por no atacar actividades económicas de las que sobreviven las zonas rurales.