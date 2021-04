El pleno de la Asamblea Regional ha pedido, con la aprobación de una moción del PP al Gobierno de España, que "amplíe las ayudas directas a los sectores que han quedado excluidos", algunos "esenciales en la economía regional, según la diputada 'popular, Isabel María Sánchez quien ha señalado que el decreto ley aprobado por el Ejecutivo de Sánchez "es fruto de la improvisación y del engaño". "Los 11.000 millones que prometieron a bombo y platillo se han quedado en 7.000 millones que son insuficientes y han llegado tarde y mal".

Isabel María Sánchez ha puesto de manifiesto, durante su intervención, que hay "más de 30 sectores en la Región de Murcia que se han quedado fuera de las ayudas". Y ha mencionado algunos de ellos como "las peluquerías, centros de estética, centros de formación no reglada, autoescuelas, el sector del vino o de la cerveza, el calzado y el sector de la flor cortada" entre otros.

También ha mencionado a las agencias de viajes, fuera del decreto ley, para reprochar al Ejecutivo de Sánchez que con los 53 millones de euros concedidos por Ábalos para el rescate de la aerolínea Plus Ultra "se podía haber ayudado a las 9.500 agencias de viajes existentes en España que han visto reducidos sus ingresos un 90%".

La moción que no ha sido apoyada por PSOE y Podemos, demanda "la flexibilización de los requisitos de acceso" y que se establezcan " unos criterios objetivos, técnicos y no discriminatorios de reparto entre las comunidades autónomas".

Además ha señalado que "hemos sido el último país de Europa en activar las ayudas que quedan muy lejos del esfuerzo de las economías de nuestro entorno". Y se ha referido a los 50.000 millones de Alemania, los 20.400 millones de Francia o los 11.000 de Italia.

También ha cuestionado los criterios de reparto, "el único criterio debería ser recuperar el tejido económico y empresarial como han hecho la mayoría de los países europeos". En este sentido ha dicho que el anuncio de una revisión del Gobierno demuestra "una falta absoluta de previsión, seriedad y rigor para las empresas y provoca un escenario negativo para la recuperación económica.

Los diputados regionales de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal y Juan José Molina, han apoyado este miércoles la moción presentada por el Partido Popular. "Las imprescindibles ayudas a pymes y autónomos, fundamentalmente a aquellos que se están viendo más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia, no entiende de colores políticos", ha destacado Martínez Vidal.

No obstante, ha recalcado, "en pleno mes de abril este Gobierno Regional de Partido Popular y tránsfugas no ha aprobado aún sus presupuestos regionales, lo que ha hecho que hosteleros, comerciantes, agencias de viajes, peluqueros o vendedores ambulantes no hayan recibido ni un solo euro que compense las terribles pérdidas de facturación, muchas de ellas derivadas de las excesivas restricciones sanitarias que los están llevando a la ruina".