La publicación, hecha en un grupo de Facebook creado para ofrecer y/o buscar trabajo en Murcia, se ha vuelto viral esta tarde en otras redes sociales, como Twitter, debido a que ofrece un euro por cada caja de limón que se recolecte, un precio que ha sido tildado de "esclavitud" o, como mínimo, "abusivo", por decenas de usuarios de la red, incluidos los miembros del mencionado grupo de Facebook.

El autor de la publicación, además, promete pagar transporte, consistente en 3 euros por persona y día de trabajo, limitándose solo a 'contratar' -aunque no especifica si de forma legal o en negro- a "cuadrillas", insistiendo varias veces además en que no quiere "personas sueltas", para así hacer media en los gastos de desplazamiento, instando así, además, a que se viole la normativa vigente en prevención de los contagios de coronavirus, que no permite llenar más del 50% del aforo de cualquier vehículo.