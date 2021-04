La medusa velero, también llamada Velella velella, es una de las pocas especies que viven sobre la superficie del mar, a diferencia del resto de medusas que suelen poblar al menos profundidades mayores y llevan una semana 'asolando' las costas alicantinas. El día 7 de este mes aparecieron decenas, puede que incluso centenares, de ejemplares varados en la Cala Cantalar y desde entonces se han registrado varias apariciones más.

Hoy, han aparecido en las playas de Orihuela Costa, concretamente en la Torre de la Horadada, mayormente en la Playa de las Villas. Esta especie, al igual que la Carabela Portuguesa, se podría considerar más bien una pequeña colonia de cnidarios, ya que no se trata de un ente sino de varios hidroides que se han formado para dar vida a cada ejemplar. Sin embargo, no solo difieren de tamaño con las temidas Carabelas, si no que además estas medusas velero son completamente inofensivas para los humanos.