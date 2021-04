Hasta un 30% de los murcianos citados para ponerse la vacuna de AstraZeneca no se presentaron a la cita. Esto supone prácticamente uno de cada tres personas en la Región, según ha manifestado este lunes por la mañana el consejero de Salud, Juan José Pedreño.

No obstante, desde el Gobierno regional advierten de que los datos no son exactos en este momento. Asimismo, fuentes de la Consejería recuerdan que a las personas que no acuden a la cita, se les llama de nuevo, "por lo que la cifra es complicada de obtener hasta que avance más la vacunación".

El grado de aceptación de la vacuna de AstraZeneca varía mucho según comunidades. La Comunidad de Madrid registra el mayor índice de rechazo hacia esta solución, que se sitúa en torno al 70%. La Junta de Andalucía, por su parte, admitía el fin de semana pasado que la confusión por los posibles efectos adversos de la misma ha hecho que la negativa a vacunarse alcance el 20%. Por el contrario, en La Rioja solo un 3% de los ciudadanos ha faltado a su cita con AstraZeneca, y el País Vasco ha administrado todas las vacunas de las que dispone.

La vacuna de Cambridge está sufriendo el repudio de parte considerable de la población después de que se haya puesto en duda su seguridad y de que la Agencia Europea del Medicamento relacionara con casos "raros" de trombos. Sin embargo, desde la OMS ratifican que es una solución segura y que es muchísimo mayor su beneficio que el posible riesgo. Es más, el posible riesgo de trombosis con AstraZeneca es 100 veces menor que el del paracetamol, según algunos estudios publicados.

Pedreño ha tachado esta mañana de «duro revés» lo que ha pasado con AstraZeneca. «Los cambios implican reprogramaciones y un trabajo extenuante para los equipos de vacunación».

Precisamente a principios de mes se vivieron momentos de caos en el Pabellón Cabezo Beaza de Cartagena después de que algunos técnicos, al ver que faltaban muchas personas citadas, hicieran un llamamiento público a la población para que acudieran a vacunarse. Desde la Consejería se vieron obligados a recordar que "no se vacuna sin cita".

Llega la vacuna de Janssen

En cuanto a las vacunas, hay 31.000 dosis programadas para la semana que empieza, aunque podrían incrementarse hasta 35.000. Se prevé vacunar a más de 61.000 vecinos más en los próximos siete días. La semana que viene el objetivo es haber vacunado ya a todos los vecinos de 70 a 75 años (con Pfizer) y se anuncia la llegada ya esta semana de casi 4.900 dosis de Janssen, la vacuna monodosis de Johnson & Johnson, que la idea es que la reciban personas que tienen entre 75 y 79 años.

La idea es empezar la semana que viene a vacunar a pacientes oncológicos: están a la espera de que les lleguen los listados, manifestó el consejero de Salud.

El consejero también informó de que ya se está trabajando en la configuración de los listados para comenzar a vacunar cuanto antes a los pacientes que padecen VIH, mayores de 40 años con Síndrome de Down, trasplantados y hemodializados.

Sobre el problema que hay en algunos centros de salud, que no han podido vacunar aún a sus mayores de 80 años, por faltar dosis, el portavoz del Comité Covid, Jaime Pérez, aconsejó a quienes estén afectados que «acudan al centro» y lo digan «y hemos abierto la posibilidad de llamar a la línea 900 para poder exponer su caso, haremos listados».