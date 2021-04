La Sala de lo Social del TSJRM ha desestimado el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contra la sentencia que declaró en situación de incapacidad para su trabajo de un controlador de accesos que sufre un trastorno mental por el consumo de alcohol y cocaína.

El fallo señala que el juzgado de lo Social número Dos de Murcia, en su resolución de febrero de 2019, declaró esa incapacidad tras declarar probado que debido a aquellas adicciones el trabajador sufre problemas de memoria, bloqueo en el lenguaje, tristeza y apatía.

Por ello, estimó su demanda y condenó al INSS a pagarle una pensión mensual del 55 % de su base reguladora con efectos económicos desde julio de 2017, decisión que fue recurrida por el citado organismo al exponer que las patologías del demandante no le incapacitan para el ejercicio de su profesión.

Sin embargo, la Sala de lo Social del TSJRM opina lo contrario, por lo que ha rechazado el recurso al indicar que el trabajador no está en disposición de prestar normalmente sus funciones de control de accesos.