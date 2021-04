La salud ha cobrado más importancia entre la población a raíz de la pandemia: ahora estamos más preocupados por conocer el origen de las materias primas de los alimentos que consumimos.

Garantizar la seguridad alimentaria es clave para ganar la confianza de las marcas, algo que en Hero España tienen claro. Por ello, la empresa se mantiene firme en la búsqueda de la máxima calidad en sus productos, cuidando su procedencia, pues «si no respetásemos la naturaleza y sus materias primas, no podríamos cumplir con nuestro compromiso de diseñar alimentos naturalmente saludables». Los Premios Innobankia han reconocido recientemente esta labor.

Hero ha recibido el premio Innobankia a la sostenibilidad, unos galardones que reconocen la excelencia empresarial. ¿Qué supone este reconocimiento para usted?

Recibir este reconocimiento supone un enorme orgullo para todos los que formamos parte de Hero España y el Grupo Hero, ya que ratifica nuestra firme apuesta por ofrecer alimentos naturales, saludables y de la máxima calidad, que contribuyan al desarrollo de dietas sanas en la población.

Como bien refleja este galardón, la sostenibilidad se encuentra en el centro de nuestra misión como compañía de alimentación. Si no cuidásemos y respetásemos la naturaleza y sus materias primas, no podríamos cumplir con nuestro compromiso de diseñar alimentos naturalmente saludables.

¿Cómo trabaja Hero en pro de la sostenibilidad?

Todos los países que formamos parte del Grupo Hero tenemos algo en común: la sostenibilidad lleva siendo un pilar clave en nuestra actuación desde nuestros orígenes.

Así, nuestro compromiso se basa en tres pilares fundamentales:

abastecimiento sostenible , por el que nos comprometemos a obtener nuestras materias primas, trabajando de la mano de nuestros proveedores y agricultores para garantizar un impacto positivo en la biodiversidad y la salud del planeta.

, por el que nos comprometemos a obtener nuestras materias primas, trabajando de la mano de nuestros proveedores y agricultores para garantizar un impacto positivo en la biodiversidad y la salud del planeta. En segundo lugar, producción neta neutral : preservamos los recursos naturales como el agua o la energía a través de una producción neta neutral en todos nuestros productos, un compromiso que ya estamos implantando en nuestras propias plantas de producción.

: preservamos los recursos naturales como el o la energía a través de una producción neta neutral en todos nuestros productos, un compromiso que ya estamos implantando en nuestras propias plantas de producción. Y, por último, alimentos naturalmente saludables: nos comprometemos a mejorar nuestro portfolio para ofrecer a los consumidores opciones más naturales y sostenibles, con etiquetas más transparentes, listas de ingredientes sencillas y materias primas de primera calidad. Aprovechamos nuestras marcas para contribuir al desarrollo de una dieta global beneficiosa. Como parte de nuestra apuesta tanto en niños, como en adultos, hemos desarrollado una nueva herramienta para optimizar nuestro portfolio de productos, no solo desde el punto de vista nutricional, sino desde el punto de vista de la naturalidad, en línea con la misión de la compañía.

¿Cómo ha vivido la empresa la crisis sanitaria?

Como compañía de alimentación, nuestra actividad ha estado considerada un servicio esencial, especialmente durante la primera etapa de la pandemia. En este sentido, nuestra prioridad en esos primeros meses de confinamiento generalizado fue poder garantizar la producción para seguir suministrando nuestros productos a toda la sociedad española.

Para ello, en un primer momento intensificamos nuestra actividad productiva para ser capaces de responder a una altísima demanda (durante las primeras semanas de la crisis se llegó a alcanzar picos cercanos al 150% en comparación con periodos normales).

Algo que hicieron posible garantizando la seguridad y salud de todos sus empleados.

Exacto. A lo largo de este último año hemos llevado a cabo un análisis constante de la situación, siguiendo las recomendaciones facilitadas por las autoridades, y estableciendo las medidas de seguridad necesarias: desde la entrega de equipos de protección hasta la implementación del teletrabajo para los equipos de oficina. Además, se definió un exhaustivo Protocolo de Actuación frente al Covid-19, para estar preparados en caso de que alguno de nuestros empleados se contagiase y ser capaces de reaccionar de manera ágil y eficiente para evitar que el contagio se extendiese entre la plantilla.

Con la progresiva vuelta a la normalidad, suscribimos un acuerdo con un laboratorio especializado para poder realizar test serológicos a los empleados que se fuesen reincorporando a la oficina, y así garantizar que nuestra vuelta se hiciese de la manera más segura para todos.

La población valora más la salud desde la llegada del coronavirus. ¿Estamos ante un perfil de comprador nuevo, ahora más preocupado por la alimentación saludable?

Efectivamente. Ya desde antes de la llegada de la Covid-19 a nuestras vidas, las empresas de alimentación debíamos atender a las necesidades de un nuevo perfil de consumidor, más consciente de lo que compra, de cómo quiere alimentarse y quiere alimentar a sus familias y del impacto social y medioambiental que genera la actividad de las compañías. Ahora, la pandemia y sus consecuencias han provocado que la salud recobre una importancia aún mayor entre la población: aspectos como la procedencia de las materias primas, la seguridad alimentaria y el impacto que la alimentación tiene sobre la salud son en muchos casos clave para ganar la confianza en las marcas. No obstante, cuando se recupere la normalidad, los comportamientos de los consumidores anteriores volverán, aunque algunas tendencias de las explicadas más arriba permanecerán.

A lo largo de 2019, Hero ha innovado en más de 90 productos, y este 2020 habéis seguido innovando incluso a pesar de la pandemia…

Sí. Como parte de nuestro compromiso nutricional, y para responder a la creciente demanda de alimentos saludables, naturales, seguros y de calidad, en 2019 en Hero innovamos en más de 90 productos, realizando una labor especialmente intensa en el caso de la alimentación infantil. Por ejemplo, reformulamos nuestros cereales infantiles 0% azúcares añadidos ni producidos mediante la eliminación de la hidrólisis en el proceso de fabricación; y lanzamos los Snacks ‘Sólo lo que ves’, productos 100% ecológicos, sin fritos y que, además, no contienen gluten, aceite de palma, aditivos, sal ni azúcares añadidos.

Tras el esfuerzo de 2019, en 2020 y como expertos en cuidar lo que más nos importa, hemos seguido en esta línea: lanzamos nuestras nuevas fórmulas infantiles ‘Hero Baby’ aún más avanzadas y basadas en tres componentes principales: lípidos lácteos (uno de los nutrientes más importantes de la leche materna), DHA y ARA (ácidos grasos esenciales para el desarrollo del cerebro y sistema inmunitario) y HMOs y, todo ello, sin usar el aceite de palma. También lanzamos nuestra gama de ‘Cremas Ecológicas’ y nuestra ‘Mermelada 1886’, una mermelada inspirada en su receta original para conservar lo mejor de la fruta, sin añadir conservantes.

Una apuesta constante por la innovación que les ha valido varios premios...

Así es, nos ha permitido ganar cuatro Premios Producto del Año 2021, así como el Premio NAOS a la Iniciativa Empresarial por la reformulación de nuestros cereales infantiles 0% azúcares añadidos ni producidos. Debo destacar que reformular nuestros productos sólo ha sido posible gracias a nuestro Instituto Hero de Nutrición, cuya labor es incorporar las últimas evidencias científicas en el diseño de nuestros productos para obtener alimentos saludables, naturales y sostenibles, con un impacto positivo sobre las personas.

¿Qué expectativas tienen de este 2021?

No cabe duda de que 2020 no ha sido un año fácil para ningún sector, y 2021 sigue estando muy condicionado por la alta incertidumbre en la evolución de la pandemia y la potencial erosión de la economía que se herede. Puede que este año no sea el año de la completa recuperación, en el que la sociedad y la economía consigan volver a niveles pre-covid, pero desde Hero España confiamos en que 2021 suponga ese primer paso hacia la plena recuperación: esperamos cerrar un año estable en comparación con 2020, apostando por el impulso del canal online –donde el año pasado ya crecimos un 356%-; creciendo en el mercado exterior; y con una paulatina recuperación del canal HORECA tras Semana Santa, época en la que la evolución de los procesos de vacunación será determinante. Las empresas de alimentación debemos ser capaces de definir una estrategia que nos posicione como aliado de la reactivación económica, el cuidado de las personas, los empleados y del nuevo consumidor.

Hero comenzó su andadura en España en 1922 como fábrica de exportación de materias primas para la central de Suiza. Hoy, casi 100 años después, son líderes en alimentación infantil precisamente gracias a su espíritu emprendedor. «Fuimos capaces de convertirnos en una de las principales empresas conserveras del país y, cuando llegó el momento, supimos aprovechar la oportunidad e introducirnos en el mercado de la alimentación infantil, donde somos un claro referente para el consumidor», explica Javier Uruñuela.

Y es que, cuando se trata de alimentar a los más pequeños, en Hero hacen sus productos bajo un conjunto de normas que les permiten controlar cada etapa de su elaboración, al que denominan Calidad Baby: «Utilizamos ingredientes especialmente seleccionados y cultivados solo para su uso en alimentación infantil que no podrías encontrar en tu tienda habitual, y los controlamos desde el origen y durante todas sus fases: siembra, riego, recogida, transporte, producción y conservación. En el caso de los tarritos, de hecho, el modo de preparación es tan simple como lo harías en casa, de manera tradicional, sin conservantes ni colorantes», asegura el director general de Hero Sur Europa.

Mantener durante tantos años la confianza de sus consumidores solo es posible gracias a su firme compromiso nutricional por el que llevan cien años apostando por la naturalidad en sus productos y mejorando constantemente gracias a la innovación e investigación. La actividad del Grupo Hero ha estado siempre marcada por un fuerte espíritu emprendedor y de adaptación al cambio, valores que, «junto con nuestro espíritu familiar y gracias a la confianza que los consumidores han depositado en nosotros a lo largo de los años», han llevado a la compañía a ser lo que es hoy: una marca de toda la vida.

